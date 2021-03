Bild: OHI

Die Wiener OHI – Optometrie & Hörakustik Initiative – lädt von April bis Juni 2021 wieder zur kostenlosen Branchenveranstaltung OHI LIVE 2021: Die abendlichen Online-Events starten um 19:00 und umfassen zehnminütige Impulsvorträge der Industrie, eine anschließende Expertendiskussion und der Möglichkeit, dass Sie mitdiskutieren.

=> Dienstag, 13. April 2021, 19:00 Brillenglastechnologien

=> Dienstag, 4. Mai 2021, 19:00 Kontaktlinsen

=> Dienstag, 1. Juni 2021, 19:00 Hörsysteme

HIER ANMELDEN!

Die OHI hat bereits im September 2020 mit der digitalen Informationsveranstaltung OHI LIVE eine Kompensation für die ausgefallenen Messen angeboten. Aufgrund der guten Rückmeldungen von Augenoptikern, Hörakustikern und der Industrie, bietet die OHI von April bis Juni 2021 erneut an drei Dienstag Abenden Informationen zu Innovationen der Branche kostenlos an.

Die drei online abgehaltenen Abendveranstaltungen bieten Neuigkeiten zu Hörsystemen, Brillenglastechnologien, Kontaktlinsen, Brillenmode und Dienstleistungen. Ab 19:00 werden jeweils Kurzvorträge von Experten der Industrie zu aktuellen Produktneuheiten am Markt angeboten. Gegen 20:00 folgt eine spannende „Elefantenrunde“, in der Industrievertreter gemeinsam mit einem OHI Moderator über die Entwicklung der Branche diskutieren werden. Für den Zeitraum April bis Juni 2021 gilt: Dienstag ist OHI LIVE Tag!

Der Zugang zum OHI LIVE 2021 ist für Augenoptiker_innen und Hörakustiker_innen kostenlos! Melden Sie sich per eMail an live2021@ohi.at für die gewünschten Termine an. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung Ihren kostenlosen Zugang zum Event.

Starke Themen

Während in der Augenoptik die Themen professionelles Myopie Management und damit verbundenen neuen Strategien dominiert, bietet die Hörakustik mit neuen Hörsystemen und auf den jeweiligen Kunden abgestimmte individuelle Hörerlebnisse im Vordergrund.

Die in Österreich einzigartige online abgehaltene Veranstaltung bringt sowohl die Experten der Industrie als auch die Fachleute aus der Branche an einem virtuellen Tisch zusammen. Dank der Moderation durch die OHI sind drei spannende Abende gesichert.

Interaktion – auch von zu Hause aus

Durch den permanenten Ausbau der digitalen Vortragstechnik seitens der OHI sind Interaktionen und Fragestellungen auch während der Vorträge oder im Anschluss nach den Vorträgen möglich.

Gerade in Zeiten der Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns sind virtuelle Treffen mit mehreren Vertretern der Industrie an einem Abend besonders wertvoll. Nutzen Sie deshalb diese Möglichkeit um in nur 90 Minuten vielfach Informationen zur Branche und zu Produktneuheiten zu beziehen.

OHI LIVE 2021: www.ohi.at/live-2021