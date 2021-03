Symbolfoto: Irina Schmidt / Adobe Stock

Die eigene Brille prägt das Aussehen und damit das Selbstvertrauen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist die Auswahl der Sehhilfe ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung und Selbstbestimmung. Das junge Berliner und bundesweit tätige Optikunternehmen Robin Look stellt dem Verein Wirtschaft kann Kinder 100 Gutscheine für Brillen zur Verfügung, um damit Kindern aus Jugendhilfeeinrichtungen mehr Selbstvertrauen zu schenken und Chancen zu ermöglichen.

Rund 16 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland tragen eine Brille. Dank moderner Medizin werden heute zahlreiche Sehfehler erheblich früher entdeckt und können entsprechend korrigiert werden. Die Auswahl der eigenen Brille ist für Kinder, aber besonders für Jugendliche eine wesentliche Entscheidung – schließlich prägt die Brille das eigene Gesicht, damit das Aussehen und in Folge auch Selbstbewusstsein, Auftreten und Charakterstärke. Zahlreiche Kinder, die in Berliner Jugendhilfeeinrichtungen leben, können nun auch ihre Lieblingsbrille auswählen. Das junge Berliner Optikerunternehmen Robin Look stellt 100 Brillen für bedürftige Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Der Clou: Mit einem Gutschein kann sich jedes Kind die eigene Lieblingsbrille selbst aussuchen.

„Uns liegt am Herzen, dass jedes Kind eine gerechte Chance für sein Leben bekommt. Eine eigene Brille, die man wirklich gerne trägt, gehört gerade für Kids unbedingt zum Leben“, sagt Simone Kesselmeier, Geschäftsführerin von Robin Look, und ergänzt: „Wir verstehen uns als Robin Hood der Optiker, und freuen uns so sehr über die Kooperation mit Wirtschaft kann Kinder, weil dieses Förderprojekt wirklich zu unserer Philosophie passt.“

Die Gutscheine haben einen Wert von insgesamt 10.000 Euro und können in den 20 Filialen im Raum Berlin eingelöst werden.

Auch die Empfänger der Brillen freuen sich. Kimberly Herich, Betreuerin bei der Wadzeck-Stiftung, einer der ältesten Berliner Einrichtungen der Jugendhilfe, berichtet von den Reaktionen ihrer Schützlinge: „Unsere Kinder müssen auf so viel verzichten. Den Wunsch, sich eine eigene Brille frei auszusuchen, hören wir so oft. Es ist wirklich schön zu sehen, wie wohl sie sich jetzt fühlen und die neuen Brillen gern und so auch regelmäßig tragen.“

Text von Wirtschaft kann Kinder e.V.