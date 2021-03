Eschenbach Optik erweitert sein Glasprogramm um Filtergläser, die für die Anwendung bei extremer Lichtempfindlichkeit (Photophobie) entwickelt wurden, wie sie insbesondere bei Migräne vorkommen kann. Erhältlich sind die neuen, verkehrstauglichen acunis Gläser mit UV-Schutz als Plangläser bereits fertig eingeschliffen in verschiedene, modische Brillenfassungen, als Vorhänger zum Aufstecken auf eine vorhandene Brille, als XL-Brillen zum Überziehen über eine vorhandene Brille oder in der individuellen Glasstärke zum Einschleifen in jede beliebige Brillenfassung.

In Deutschland leiden rund 10 – 15 Prozent der Menschen an der neurologischen

Volkskrankheit Migräne, die sich vor allem in Form von wiederkehrenden

Kopfschmerzattacken von mittlerer bis hoher Schmerzintensität äußert1. Am

stärksten betroffen ist die Altersgruppe der 35- bis 45-Jährigen1. Eine der häufigsten

Begleiterscheinungen der Migräne ist die Photophobie2. Diese Überempfindlichkeit

der Augen gegenüber normaler Lichteinwirkung tritt bei 80 – 90 Prozent aller

Migräneattacken auf2. Verantwortlich für die Verstärkung von Migräne und

Photophobie werden die retinalen Ganglienzellen (ipRGC) gemacht2. Sie sind die

Hauptleiter der (nicht bildformenden) Lichtsteuerung des Auges zum Gehirn2 und

haben ihr Empfindlichkeitsmaximum bei ca. 484 nm3.

Vorteil der acunis Gläser

Die roséfarbenen Komfortgläser wurden speziell für den Einsatz bei

migränebedingter Lichtempfindlichkeit entwickelt. Sie reduzieren insbesondere die

Transmission des Wellenlängenbereichs um 484 nm, der bei migränebedingter

Photophobie als besonders unangenehm empfunden wird.

Durch die Konzentration auf den Wellenlängenbereich um 484 nm kann zudem eine

Adaption der Augen an die Umgebungsverhältnisse verhindert werden. Dies bewirkt

wiederum, dass die Augen beim Abnehmen der Brille insbesondere in Innenräumen

deutlich weniger geblendet werden, als dies bei normalen Sonnenbrillengläsern der

Fall ist, die das gesamte sichtbare Spektrum gleichmäßig dimmen.

Das acunis Sortiment von Eschenbach Optik

Erhältlich sind die Komfortgläser für migränebedingte Lichtempfindlichkeit in den

Transmissionsgraden 25 %, 50 % und 75 %. Eschenbach Optik bietet sowohl

Vorhänger als auch verschiedene Brillenmodelle an, die sich aufgrund ihrer

attraktiven Designs wie modische Accessoires tragen lassen. Selbstverständlich

können sich Endanwender die Gläser aber auch in jede beliebige Brillenfassung

einschleifen lassen. Alle acunis Gläser besitzen UV-Schutz und erfüllen die

Anforderungen an die Verkehrstauglichkeit laut Norm DIN EN ISO 12312-1.

Um Kunden die verschiedenen Filter (25 %, 50 % und 75 % Absorption) testen zu

lassen, bietet Eschenbach Optik ein Testkit mit Vorhängern in allen drei

Filtervarianten sowie entsprechende Testvorhalter an. Zur Bewerbung der neuen

Filtergläser stehen Augenoptikern zudem aufmerksamkeitsstarke POS-Materialien

wie Poster, Displays sowie Produktflyer zur Verfügung.



Weitere Informationen unter www.eschenbach-sehhilfen.de

Text von Eschenbach Optik / bearbeitet von Rosemarie Frühauf.