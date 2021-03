Symbolfoto: Africa Studios / Adobe Stock

Die Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen verleiht jährlich Wissenschaftspreise in verschiedenen Kategorien im Bereich der Kontaktlinsenoptik und Optometrie. Hierzu gehören der Peter-Abel-Preis, Gunter-Schamberger-Preis, Rolf-Weinschenk-Preis sowie der VDCO Video Award. Die Preisverleihungen für die wissenschaftlichen Arbeiten erfolgen auf der jährlichen VDCO Tagung im Rahmen der SICHT.KONTAKTE.

Die VDCO konnte in diesem Jahr die einzelnen Preisgelder der hoch anerkannten VDCO Awards dank ihrer Partner erhöhen. Rodenstock stellt das Preisgeld für den renommiertesten Preis der VDCO, den Peter-Abel-Preis für Arbeiten im Rahmen einer Promotion in Höhe von 4.000,- €. Alcon fördert nicht nur mit den Kauf der VDCO edu-Points die Studierenden der Optometrie, sondern stellt ebenso erstmalig das Preisgeld für den Gunter-Schamberger-Preis, der für Abschlussarbeiten ausgeschrieben wird, in Höhe von 1.500,-€. Als Förderer des Posterpreises konnte wiederholt Hecht Contactlinsen gewonnen werden. Hecht dotiert den Rolf-Weinschenk-Preis mit 500,-€ für das Gewinnerposter der Rubrik „Best Practice und Innovationen“.

Die VDCO erwartet zahlreiche Einreichungen von Optometristen, Ophthalmologen sowie von Studierenden und Wissenschaftlern/-innen fachübergreifender Disziplinen, die die Kriterien der Ausschreibungen erfüllen. Weitere Informationen zu den Preisen erhalten Sie online auf www.vdco.de.