Der Kontaktlinsenlieferservice “CooperVision Direct” für Augenoptiker noch bis 31. März kostenlos. Beschlagene Brillen sind für viele Brillenträger in den letzten Monaten ein treuer Begleiter. Jeder kennt es, sei es beim Eintreten in einen Supermarkt oder in Büroräume – der Wechsel von draußen nach drinnen führt in der aktuellen Jahreszeit unweigerlich zum Beschlagen der Brillengläser, was für viele Träger lästig ist.

Eine Studie*, die CooperVision im Januar 2021 in 13 Ländern durchführte, ergab, dass über 20 Prozent der Teilnehmer beschlagene Brillen als einen Grund ansahen, wieder verstärkt zu Kontaktlinsen zu greifen. In Deutschland empfahlen sogar 60 Prozent der Teilnehmer Kontaktlinsen als Antibeschlag-Alternative ihrem Familien- und Freundeskreis weiter.

Jérôme Kuzio, Head of Marketing DACH bei CooperVision, findet, dass „Augenoptiker dieses Wissen nutzen sollten, ihre Kunden gezielt auf die sichere und kontaktlose Versorgung mit Kontaktlinsen, unabhängig ob Einmal-, Monats-, Halbjahres- oder auch Jahreslinsen, anzusprechen.“ Vor diesem Hintergrund habe man auch die „What-the-fog!“-Kampagne aufgesetzt, die auf eine direkte Aufklärung und Sensibilisierung der Verbraucher abzielt. Fachhandelspartner profitieren in diesem Zusammenhang von einer Reihe verfügbarer digitaler Materialien, die ihnen über ihre Webseite oder auch Social-Media-Kanäle eine direkte und erfrischende Kommunikation mit ihren Kunden erlaubt.

„Viele Verbraucher scheuen unter den aktuellen Bedingungen den Gang in ein Fachgeschäft, nur um ihre Kontaktlinsen abzuholen und erwarten Lösungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen“, so Kuzio. Daher hatte CooperVision bereits im April letzten Jahres den Direktversand „CooperVision Direct“ ins Leben gerufen. Dieser unterstützt den Augenoptiker dabei, seine Kunden mit Kontaktlinsen zu versorgen, ohne dass dieser ins Geschäft kommen muss. „Der Optiker bestellt einfach, sicher und unkompliziert über unseren Webshop. Den Versand zu den Endkunden nach Hause oder an jede andere Wunschadresse übernehmen wir“, ergänzt der Marketing-Verantwortliche.

Jetzt wurde diese für den Augenoptiker bisher kostenlose Leistung noch einmal bis zum 30. März 2021 verlängert. „Wir möchten unseren Kunden damit weiterhin unsere Unterstützung signalisieren, denn wir wissen, wie schwer es der stationäre Handel derzeit hat.“ Zudem sei der Direktversand für den augenoptischen Fachhandel eine wirkungsvolle Möglichkeit, die Kontinuität ihres Geschäfts in turbulenten Zeiten sicherzustellen, den Kontakt zum Endverbraucher zu halten und zu verhindern, dass dieser ins Internet abwandert.

Auch hier unterstützt CooperVision seine Partner umfangreich. Um den Endverbraucher auch weiterhin gut sichtbar auf die kontaktlose Versorgung hinzuweisen, hat CooperVision nun zur kommunikativen Unterstützung weitere Werbematerialien für den Offline- und Online-Auftritt des Augenoptikers entwickelt. Alle Materialien stehen über das CooperVision Extranet zum Download bereit.

