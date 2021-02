Der neue optoVision® Gebietsleiter Ugur Bozdam. Foto. optoVision



Seit Dezember 2020 betreut der neue optoVision® Gebietsleiter Ugur Bozdam den Großraum Stuttgart, Heilbronn, Pforzheim und Ulm. Herr Bozdam ist Augenoptiker-Meister und bereits seit 16 Jahren in der Branche tätig. Unter anderem arbeitete er als Abteilungsleiter und als Niederlassungsleiter. Zuletzt war Herr Bozdam rund vier Jahre im Außendienst tätig.



Über optoVision®

Im Jahr 1979 gegründet und mit Sitz im südhessischen Langen bei Frankfurt, gehört optoVision® zu den führenden Spezialisten in der Brillenglasherstellung. Mehr als 400 Mitarbeiter entwickeln und fertigen mit modernster Präzisionstechnik über zwei Millionen Brillengläser pro Jahr, vom Einstärken- bis zum individuellen Gleitsichtglas. „Made in Germany“ steht dabei für deutsche Markenqualität ebenso wie für technische Innovationen, Nachhaltigkeit und hochqualifizierte Mitarbeiter.

