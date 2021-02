Bild: Brille24

Mit neuen Produkten und Optionen für höherwertigere Verkäufe eröffnet Brille24 seinen Partneroptikern weitere attraktive Möglichkeiten zur Neukundengewinnung und Umsatzsteigerung.

So können die Partneroptiker jetzt allen, die durch Homeoffice und Homeschooling unter müden Augen klagen, die neue OMNIO Digital-Arbeitsplatzbrille zum Komplettpreis von 189,90 € anbieten. Sie ist speziell für Raum-Nah-Distanzen zu Laptop, Tablet, Smartphone etc. konzeptioniert. Der integrierte Blaulichtfilter reduziert das aggressive blau-violette Licht digitaler Endgeräte und sorgt bei häufiger und längerer Arbeit am Computer für ein ermüdungsfreies Sehen. Die dünnen und leichten Brillengläser bieten zudem 100 % UV-Schutz.

Insbesondere für presbyope Brillenträger, die eine Zweit- oder Ersatzbrille benötigen, ist die neue Basic-Gleitsichtbrille aus der OMNIO-Kollektion perfekt geeignet. Sie ist zum Komplettpreis von 99,99 € erhältlich mit Index 1.5 und den Lieferbereichen +/-+ 4 dpt und +/- 4 cyl. Die Extra-Härtung macht die Gläser unempfindlich gegen Kratzer. Dabei können die Kunden wie bei allen OMNIO-Produkten unter 150 trendigen Fassungen auswählen. Inklusive ist dabei stets ein Jahr Garantie für nicht selbstverschuldetet Schäden am Glas oder an der Fassung sowie eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Angesichts des nahenden Frühlings haben die Partneroptiker von Brille24 zudem gerade jetzt gute Chancen auf Upgrades. Zum Beispiel mit den intelligenten Transitions® Signature® GEN 8TM. Exklusiv gibt die selbsttönenden Brillengläser bei den Partneroptikern von Brille24 neben den Grundtönungen in vier weiteren Trendfarben-Farben – zum Aufpreis von 100,00 € je Brille. Weitere Möglichkeiten bietet Brille24 mit SUN für alle Modelle jetzt mit frei wählbaren Tönungsfarben (Aufpreis 20,00 €) und mit dem BlueCut Filter (Aufpreis 30,00 €).

Mit einer reichweitenstarken Kampagne wird Brille24 die Endverbraucher in den kommenden Wochen über die neuen Produkt- und Serviceangebote informieren. Unter anderem mit Direct-Mailings und Tageszeitungsbeilagen werden Interessierte über die Optikersuche und den Online-Terminbuchungs-Service auf dem Omnichannel-Portal von Brille24 in die Geschäfte der Partneroptiker gelenkt. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Angebot, vor Ort einen Sehtest machen zu lassen, der für den Kunden kostenfrei ist; der Partneroptiker hingegen erhält 15 € je Refraktion von Brille24 gutgeschrieben.

Partneroptiker, die an das Drive-to-Store-Modell von Brille24 angeschlossen sind, genießen zahlreiche Vorteile: Ohne großes Investment können sie die Chancen des Internets umfassend nutzen und so die Kundenfrequenz in ihren Geschäften steigern. Ein faires und transparentes Provisionsmodell bietet ihnen erhebliche Chancen auf mehr Umsatz. Dabei gehen Optiker mit ihrer Partnerschaft keinerlei Risiko ein. Sie behalten ihre volle Unabhängigkeit und erhalten von Brillen24 POS-Möbel und die OMNIO-Kollektion mit 150 modischen Fassungen. Mit Online-Trainings werden die neuen Partneroptiker und ihre Teams bestens auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit vorbereitet. Informationen können interessierte Partneroptiker anfordern per E-Mail an partneroptiker@brille24.de.

