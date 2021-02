Alle Fotos: Nirvan Javan

Das Züricher Luxus-Label NIRVAN JAVAN erweitert seine erfolgreiche Acetat-Kollektion “London” um vier weitere Modelle. Die Brillen aus feinstem japanischen Acetat bringen neue, klassische Formen ins Spiel, die edles Understatement mit zeitlosem Style verbinden.

Mit seiner kulturell pulsierenden Atmosphäre diente die Weltstadt London als Inspiration für die gleichnamige Kollektion von NIRVAN JAVAN. Aufgrund der positiven Resonanz der 2020 lancierten Kollektion erweitert NIRVAN JAVAN das fünfteilige hochwertige Acetat-Sortiment nun um weitere vier optische Modelle für Damen und Herren. Mit höchster Präzision sind auch die aktuellen Modelle in Japan handgefertigt und tragen die unverkennbare puristische Handschrift des Designers. Charakterisiert durch ausdrucksstarkes Design mit hohem Tragekomfort, unterstreichen die neuen Modelle der LONDON Kollektion die individuelle Ausdruckskraft des Trägers.

Die vier unterschiedlichen Modelle erscheinen wie ihre Vorgänger in den sechs klassischen Farben BLACK, DARK HAVANA, DARK GREY, BLUE, BROWN und TRANSPARENT. Inspiriert von der Vielfalt und dem Facettenreichtum Londons ergänzen die drei Farben OLIVE, LIGHT ROSE sowie REDDISH HAVANNA die bisherige Farbpalette. Die einzelnen Fassungen sind wiederum nach Uhrzeiten der britischen Zeitzone benannt und veranschaulichen erneut das kosmopolitische Flair NIRVAN JAVANS – so beispielsweise das Modell LONDON 06:00 (GMT) in den neun verschiedenen Farben.

Text von Nirvan Javan. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf.