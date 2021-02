Iphone-Cases und passende Brillenetuis zum Umhängen sind ein Hingucker von Iphoria. Alle Fotos: Iphoria

Das Smartphone-Zeitalter hat neue Mode- und Stilfragen erschaffen. „Wie transportiere ich meine ständigen technischen Begleiter gleichermaßen elegant und praktisch?“ Diese Frage stellen sich viele Frauen – und die Berliner Designerin Milena Jäckel hat darauf farbenfrohe und vielfältige Antworten gefunden.

Iphoria ist ein Berliner Label, dass sich auf modische Hüllen für die Kleinigkeiten des modernen Lebens spezialisiert hat und damit international einen Erfolg gelandet hat. Gegründet wurde es 2012 von der Berliner Designerin Milena Jäckel, die für sich selbst vergeblich nach den Taschen und Täschchen suchte, die eine Frau von Welt täglich für Smartphone, Tablet, Earpods und Co. braucht. Der Name Iphoria steht für die Euphorie des digitalen Zeitalters – und ein Blick auf den reichhaltig gefüllten Onlineshop und die Internetpräsenz des Labels zeigt, wie genau der Mix aus bunten, poppigen und eleganten Produkten den Zeitgeist trifft. Man kommt aus dem Stöbern gar nicht heraus.

Mittlerweile umfasst die Kollektion, die mit personalisierbaren Cases und Kosmetik-Taschen begann, allerhand Produkte rund um urbane Bedürfnisse: Von der stylischen iPhone-Hülle in unzähligen Varianten, über die ansprechend verpackte Powerbank bis zum Ladekabel. Von Brillenetuis, die man an die Handtasche hängen kann bis hin zu Brillenketten. Viele der Accessoires sind miteinander kombinierbar – denn gerade die individuelle Zusammenstellung macht einen Look interessant und unverwechselbar stilvoll.

Iphoria ist mittlerweile in 35 Ländern zu Hause und bringt ständig neue Accessoires am Pulse der Zeit heraus. Mittlerweile gibt es neben künstlichem Veggie Leather unter dem Stichwort „Bio Cases“ auch Handyhüllen aus biologisch abbaubarem Weizenstroh. Der dazu passende Strap zum Umhängen besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyester. Diese Cases gehen weder in puncto Stil noch Funktion Kompromisse ein und sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich: Grün, Gelb, Rosa, Schwarz und Cremeweiß, wobei alle Farbpigmente zu 100% natürlich sind.

Optiker, die Retailpartner von Iphoria werden möchten, schreiben dazu einfach eine Mail an sales@iphoria.com

Text von Rosemarie Frühauf. Erschienen in OPTIC+VISION 1 / 2021