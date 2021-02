Foto: Eschenbach



Die Eschenbach Optik GmbH freut sich, erneut den gemeinnützigen Verein Vision for the

World. e.V. zu unterstützen. Mit einem Brillensponsoring von 32.000 Korrektionsfassungen hilft das

traditionsreiche Unternehmen der Institution bei ihrer Mission, die augenmedizinische Betreuung

bedürftiger Menschen in wirtschaftlich unterentwickelten Staaten nachhaltig zu verbessern.

Allein durch BRENDEL eyewear, der Brillenmarke von Frauen für Frauen, kommt nahezu die Hälfte der

gesponserten Fassungen Frauen zu Gute. Ganz zur Freude der Brand, die sich über ihre Produkte hinaus

für Frauen und ihre Bedürfnisse stark macht. Selbst in der Coronazeit, vom ersten Lockdown bis zum

Ende des Sommers, gab es für jede in Deutschland verkaufte Brendelbrille eine Brille für Vision for the

World.

Unter der Leitung angesehener Optometristen, Augenoptiker und Kooperationspartner vor Ort finden

die Brillen nun ihren Weg in die Welt. Zum Beispiel in Eye Camps nach Indien, wo sie in Mumbai zum

Einsatz kommen. Ein anderer Teil geht an das „Vision Aid Project“ nach Uganda. Auch die Organisation

„Brillen weltweit“, die u.a. Projekte in Kamerun und El Salvador unterstützt, profitiert von einem Teil

der Fassungen. Ein vierter Part wird zunächst in Deutschland verglast und dann in Nepal in Screening

Camps an Schulen in den Bergen und in einem Kloster der buddhistischen Gemeinde in Kathmandu verteilt.

So verhelfen die Brillen aus Nürnberg Menschen weltweit zu besserem Sehen und schaffen neue Perspektiven

für diejenigen, die sie benötigen. Die Fortsetzung weiterer Eye Camps in anderen Ländern ist

seitens Vision for the World in Planung. Und man kann sicher sein, auch Eschenbach Optik ist weiterhin

für die gute Sache zu haben: Fortsetzung folgt bestimmt!



Über Vision for the World:

Vision for the World verfolgt das Ziel, die augenmedizinische Betreuung von bedürftigen Menschen in

wirtschaftlich unterentwickelten Staaten nachhaltig zu verbessern. Vision for the World wurde im Jahr

2002 von Max Reindl und Susanne Grethlein gegründet. Der Vorstand von Vision for the World wird

durch einen Beirat mit Mitgliedern aus Medizin und Wirtschaft unterstützt, der den Vorstand bei der

Auswahl der Förderprojekte und Verwendung der Spenden berät.

www.vision-for-the-world.org

