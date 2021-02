Silhouette setzt auf eine verstärkte Verbindung von online und offline mit seinem Click und Collect Service. Foto: Silhouette

Online die Lieblingsbrille aussuchen, offline beim Optiker anprobieren und kaufen: Dieses Konzept rollt der österreichische Fassungshersteller Silhouette ab sofort im großen Stil aus. Partneroptiker können online per Map von Kunden in ihrer Nähe gefunden werden. So verbinden sich zwei Welten zugunsten des traditionellen Optikers.

Seit Ende Dezember bietet Silhouette auf seiner Website einen Virtual Try-on an, um Kundinnen und Kunden bei der Wahl ihrer perfekten Silhouette-Brille zu unterstützen und die breite Produktpalette der Marke digital erlebbar zu machen. Weltweit kann nun jeder Verbraucher rund um die Uhr das Sortiment auf silhouette.com durchstöbern und zu Hause virtuell anprobieren. Der Bildschirm verwandelt sich dabei in einen virtuellen Spiegel und die Wahl einer Brille war noch nie entspannter. Einfach eine oder mehrere Lieblingsmodelle aussuchen und virtuell testen, welche Brille den persönlichen Stil am besten unterstreicht.

Nach dem Motto „Buy Local“ gehen die Österreicher mit ihrer digitalen Initiative noch einen Schritt weiter und leiten die Interessenten zu Partneroptikern in deren Nähe. Die Customer Journey auf der Website ist so aufgebaut, dass man seine Lieblingsbrille(n) an einen Silhouette-Partner seiner Wahl schicken lassen kann, wo sie nach 3-4 Tagen garantiert verfügbar sind.

„Um unsere Kunden bestmöglich zu servicieren und die Silhouette-Online-Community mit dem lokalen stationären Handel zu verbinden, dürfen Online und Offline nicht im Widerspruch stehen. Trotz der zunehmenden Digitalisierung bewegen sich Endkonsumenten weiterhin in beiden Welten. Mit der Buy Local Initiative wollen wir vor allem unsere lokalen Partner unterstützen“, sagt Christian Ender, CSO von Silhouette International.

Der Click & Collect Service bietet den Endkunden per Online-Terminvereinbarung auch ein Beratungsgespräch für die individuelle und professionelle Beratung im Optikfachgeschäft. Man kann bis zu drei Brillen den Click-&-Collect-Warenkorb legen und diese werden kostenfrei zum Optiker der Wahl geschickt.

Text von Rosemarie Frühauf.