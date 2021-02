Bild: KODAK

Brille24 hat wie geplant die nächste Phase eingeleitet. Zunächst war es den Partner-Augenoptikern von Essilor vorbehalten, von den vielfältigen Vorteilen des Drive-to-Store Konzeptes (DTS) zu profitieren. Jetzt sind auch die Vertragsoptiker von KODAK Lens eingeladen, das erfolgreiche Omnichannel-Modell zu nutzen. Besucher des Onlineportals von Brille24 können sich bereits jetzt ausführlich über die Marken-Premiumgläser von KODAK Lens informieren und werden so in die Markenwelt geführt.

„Mit diesem Schritt bauen wir unser kunden- und serviceorientiertes Netzwerk mit Partneroptikern der Essilor Gruppe konsequent auf hohem Niveau weiter aus und unterstreichen einmal mehr unsere Nähe zum traditionellen Optiker“, so Frank Walenda, Network-Director Brille24. „Hinter der Marke KODAK Lens steht das Team von Rupp + Hubrach mit seiner Kompetenz, seinem hohen Qualitätsanspruch und seiner Serviceorientierung.“

Partneroptiker nutzen mit diesem Omnichannel-Modell die Chancen des Internets umfassend, um insbesondere die Kundenfrequenz vor Ort spürbar zu steigern. Brille24 bewirbt mit umfangreichen Marketingmaßnahmen das Online-Portal; über eine Optikersuche und einen komfortablen Online-Terminbuchungsservice werden Interessierte aus dem Internet direkt in die Geschäfte der Partner geführt. Die so gewonnenen Neukunden gibt es für die Partneroptiker zum Nulltarif, denn Brille24 erhebt keine Gebühren von seinen Partneroptikern.

Ein zentraler Baustein des Modells ist das TradUp in die Markenwelt der Brillengläser.

Mit den Verkaufspreisen von Essilor Ideal oder KODAK PAL für ein Paar Gleitsichtgläser ebnet Brille24 den Sprung in die Welt der Markengläser. Dabei können die Optiker vor Ort frei entscheiden, was sie anbieten. So haben sie die Möglichkeit, Interessierte in ihren Beratungsgesprächen vor Ort zum Kauf von Marken-Brillengläsern von KODAK Lens oder Essilor zu überzeugen. Der Kunde und seine individuellen Sehbedürfnisse und -gewohnheiten stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Für TradeUps bietet Brille24 zahlreiche weitere attraktive Produkte, aktuell u.a.

die intelligenten selbsttönenden Transitions ® GEN 8 TM (exklusiv offline neben den Grundtönungen in weiteren Farben) – Aufpreis 100 €

GEN 8 (exklusiv offline neben den Grundtönungen in weiteren Farben) – Aufpreis 100 € SUN für alle Modelle mit frei wählbaren Tönungsfarben – Aufpreis 20 €

BlueCut Filter – Aufpreis 30 €

die Digital-Arbeitsplatzbrille OMNIO Komfort mit Blaulichtfilter – 189,90 €

Für die angeschlossenen Optiker ist die Partnerschaft mit Brille24 äußerst komfortabel. Brille24 stattet die Partner mit POS-Möbeln und der OMNIO-Fassungskollektion aus. Mit Online-Trainings werden die neuen Partneroptiker bestens auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit vorbereitet.

Weitere Information können interessierte Partneroptiker anfordern per E-Mail an partneroptiker@brille24.de.

Text. Brille 24 / bearbeitet von Rosemarie Frühauf