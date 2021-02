Cover des Facefashion-Magazins. Foto: Optiker Gilde

Auf eine bereits 2-jährige Erfolgsgeschichte ihrer Marke FaceFashion kann die Optiker Gilde in Hagen zurückblicken: Als erstes Produkt unter diesem Titel ist Anfang 2019 das FaceFashion–Magazine mit informativen und unterhaltsamen Beiträgen rund um die Themen Fashion, Lifestyle, Beauty und Augenoptik erfolgreich an den Start gegangen. Die Printedition ist auf große positive Resonanz gestoßen – sowohl bei Endverbrauchern als auch bei Augenoptikern. Augenoptik-Fachgeschäfte, die zur Verbundgruppe der Optiker Gilde gehören, nutzen mit dem FaceFashion–Magazine ein Alleinstellungsmerkmal, ist es doch eine der seltenen Publikationen im deutschen Augenoptikmarkt, die sich gezielt an Endverbraucher richtet. Die Optiker Gilde stellt ihren Partnerunternehmen damit ein optimales Instrument zur direkten Kundenansprache, Imagebildung und Kundenbindung zur Verfügung.

Ebenso großen Zuspruchs erfreuen sich die FaceFashion-Online-Präsenzen unter blog.face-fashion.de und www.face-fashion.de sowie die flankierenden Social-Media-Auftritte auf den wichtigsten Kanälen Facebook und Instagram, die im Frühjahr 2019 gestartet sind.

Ob analog oder digital: Mit der Kombination von augenoptischen Fachthemen und jungen, Lifestyle-orientierten Beiträgen bieten die FaceFashion-Angebote ein ebenso reizvolles wie zeitgemäßes inhaltliches Spektrum, das auch die jüngere Zielgruppe anspricht. Partnern der Optiker Gilde stehen alle Inhalte exklusiv zur Nutzung zur Verfügung. Sowohl mit dem Printmagazin als auch mit den Online-Kanälen profitieren Augenoptiker der Verbundgruppe von der Möglichkeit, auf einfachem Weg überregionale Präsenz zu erzielen.

Die FaceFashion-Produkte sind ein wichtiger Eckpfeiler der Digitalisierungsstrategie, mit der die Optiker Gilde im Frühjahr 2019 mit großem Erfolg an den Markt gegangen ist.

Die Optiker Gilde in Hagen blickt auf eine fast 40-jährige Branchen- und Verbundgruppenerfahrung zurück und ist damit ein leistungsstarker Partner, der zu den aktuellen Herausforderungen am augenoptischen Markt innovative und zukunftsweisende Lösungen entwickelt.