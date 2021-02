Die neue Entspiegelungs-Anlage in der Glasproduktion von Schweizer. Foto: Schweizer

Zeitnahe Produktion in höchster Qualität: Der LowVision-Spezialist SCHWEIZER reagiert auf die hohe Nachfrage nach seinen medi-lens Spezialbrillengläsern. Dank einer neuen, hochmodernen Entspiegelungsanlage, werden Brillengläser jetzt auch inhouse veredelt, um einen schnellen Veredelungsprozess und höchste Qualität zu gewährleisten.



Die Brillengläser werden am Unternehmenssitz in Forchheim durch ein aufwändiges Ionen-unterstütztes Vakuumverdampfungs-Verfahren superentspiegelt. Dabei werden im Hochvakuum mehrere exakte dünne Schichten verschiedener Materialien mit Hilfe eines Elektrodenstrahls auf die Oberfläche des Glases aufgedampft. Durch die entsprechende Kombination der Materialien und Schichtdicken wird ein Schichtpaket erzeugt, das die Reflexion des Glases reduziert und somit mehr Licht zum Auge durchlässt.

Entspiegelte Gläser ermöglichen ein klares, transparentes und reflexfreies Sehen bei gleichzeitig attraktiverem Erscheinungsbild. Darüber hinaus vermindern sie störende und gefährliche Lichtreflexe bei regenasser Fahrbahn, nächtlichem Straßenverkehr oder Arbeiten in dunklen Bereichen.

Auch im Miteinander und im Gespräch mit Personen werden störende Spiegelungen vermieden und ein ermüdungsfreies Sehen bei gleichzeitig natürlicherem Augeneindruck erreicht.

Die Entspiegelung verbessert die Oberflächenhärte deutlich und sichert so eine längere Benutzungsdauer der Brillengläser.

Mit dem umfassenden medi-lens Spezialbrillenglas-Programm von SCHWEIZER stehen Lösungen für alle Sehherausforderungen des Alltags zur Verfügung. Egal ob Beruf, Freizeit, Sport oder auch bei medizinischen Anwendungen – die individuellen und optimal auf die jeweilige Situation angepassten Brillengläser unterstützen den Sehkomfort. Sie sorgen durch die Kombination aus speziellen Filtern und Veredelungen für den bestmöglichen Seheindruck bei gleichzeitig optimalem Schutz der Augen. Hierzu stehen neben den Standard-Brillengläsern (Einstärken, Mehrstärken, Gleitsicht etc.) auch hochspezialisierte Lösungen für unterschiedliche Krankheitsbilder wie AMD oder Katarakt zur Verfügung.

Text von Schweizer. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf