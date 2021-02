Foto: Rupp+Hubrach Services / Getty Images

Der Verkauf hochwertiger Brillengläser ist nicht nur lohnend, sondern auch aussichtsreich: Mit seinen umfassend optimierten Service-Paketen eröffnet Rupp + Hubrach (R+H) seinen Partneroptikern neue Chancen für eine intensivierte Kundenbindung.

Neue Marken-Kategorien

„Comfort“, „Performance“ und „Highend“ heißen die drei Marken-Kategorien, in die R+H seine Markenprodukte und die neuen Service-Pakete unterteilt. Dafür wurden die umfangreichen bewährten R+H Services um zusätzliche attraktive Leistungen erweitert und neu strukturiert. Zu den Marken-Services gehören:

Die R+H Begeisterungsgarantie zu Sehkomfort und Verträglichkeit und, jetzt neu, auch zur Zufriedenheit mit Ausführung und Ästhetik. Im Service enthalten ist der Umtausch in ein anderes Markenprodukt innerhalb von sechs Monaten.

Die R+H Bruch-Verlust-Garantie bietet Ersatz aller Markenbrillengläser zu Sonderkonditionen bei Beschädigung, Verlust und ab sofort auch bei Sehstärkenänderung. Die Gültigkeitsdauer variiert je nach Kategorie und kann bis zu 30 Monate betragen.

Der neue R+H Treuerabatt bietet exklusiv Käufern von Highend-Produkten innerhalb von 30 Monaten bis zu 50 Prozent Rabatt auf das gleiche oder ein anderes Produkt der Kategorie Highend. Der Service gilt auch bei einer Sehstärkenänderung.

Der R+H Mehrbrillenbonus gewährt Kunden beim Kauf weiterer Markenprodukte mit gleichen Korrektionswerten innerhalb von 12 statt bisher 6 Monaten bis zu 50 Prozent Rabatt.

Die R+H Qualitätsgarantie bietet auch weiterhin für alle Markenbrillengläser 36 Monate Garantie bei Produktmängeln.

Gute Argumente im Gespräch

Je hochwertiger ein R+H Produkt ist, desto umfangreicher sind die Service-Leistungen im jeweiligen Paket. Damit eignen sie sich insbesondere für den Verkauf und das Upselling von Highend-Brillengläsern wie SiiA®, anateo® ME oder EyeScreen®+ One pro und sollten deshalb in jedem Beratungsgespräch erwähnt werden. In welchem Umfang der Augenoptiker Sonderkonditionen an den Kunden weitergibt, liegt in seinem Ermessen. Die R+H Kommunikationsmittel für Endverbraucher lassen in puncto Rabatthöhe, Produkte und Zeitraum der Maßnahmen den dafür nötigen Spielraum. Mit seinen neuen Service-Paketen setzt R+H auf Begeisterung, Sicherheit und Treue zur Stärkung der Kundenbindung und Verkürzung der Kauffrequenz. R+H Partner, die die Marken-Services bereits nutzen, sind davon überzeugt: „Ich nutze den Treuerabatt bei SiiA® Gläsern sehr gerne, da ich damit meine Kunden früher zu einem Überprüfungstermin einladen kann und durch den Preisnachlass von einem schnelleren Neukauf überzeuge“, sagt etwa Christian Hümmer von „Hümmer – Der Augenoptiker“ in Bischberg. Michael Menig von „Herr Menig Augenoptik“ in Nürnberg meint: „Wir weisen inzwischen bei jeder Beratung auf den Mehrbrillenbonus hin. Mit Erfolg! Die Kunden schätzen das, und viele nutzen gleich den Preisvorteil für eine Zusatzbrille.“

50 Prozent Umsatzsteigerung möglich

Aktuell spricht nur jeder vierte Augenoptiker seine Kunden bei der Beratung auf eine Zusatzbrille an. Dabei wünschen sich 59 Prozent der Brillenträger zu ihrer normalen Alltagsbrille eine Ersatzbrille und 43 Prozent hätten gern eine Sonnenbrille in ihrer Sehstärke[1]*. Und viele Brillenträger wissen überhaupt nicht, dass eine einzige Brille selten alle Sehanforderungen erfüllt.

Mit dem Verkauf von Mehrbrillen können Augenoptiker ihren Umsatz somit erheblich steigern; jährlich ist ein Umsatzplus von bis zu 50 Prozent möglich. R+H unterstützt seine Partner dabei unter anderem mit Mehrbrillenwerbung, Werbevorlagen oder Mailings und empfiehlt ihnen die aktive Ansprache im Verkaufsgespräch.

Bei der Brillenübergabe kann der Augenoptiker den Brillenpass in die neue Service-Karte mit Service-Übersicht einstecken. Für eine schnelle Abwicklung im Servicefall gibt es darüber hinaus ein Poster mit umfassender Service-Übersicht und Anleitung.

Werbematerialien und Informationen zu den neuen R+H Service-Paketen gibt es beim R+H Vertriebsteam oder auf www.rh-brillenglas.de .

Text von Rupp+Hubrach. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf