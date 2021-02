ZEISS Kampagnenfoto 2021. Foto: ZEISS

ZEISS Vision Care veranstaltet ein virtuelles Kunden-Event als Antwort auf die abgesagte opti 2021: Vom 23.2.2021 bis zum 25.2.2021 können sich Augenoptiker online und interaktiv über die ZEISS Innovationen 2021 informieren. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für alle – egal ob ZEISS-Partner oder nicht.

Das Programm des virtuellen Events von ZEISS ist derzeit noch in Detailplanung. Doch so viel darf verraten werden: Es wird ein Hauptevent am 23. Februar ab 17:30 Uhr geben, dass live aus dem Kraftwerk in Rottweil übertragen wird. An den darauffolgenden Tagen gibt es einmal je morgens und abends vertiefende Produkt-Sessions zu den Neuheiten und weiteren ZEISS-Themen 2021.

Anmelden kann man sich ab sofort unter:

www.zeiss.de/innovationen2021

Das Event wird einen weiteren Meilenstein für ZEISS Vision Care Deutschland darstellen: „Ein solch großes Kunden-Event rein online/ virtuell durchzuführen, ist auch für uns noch keine Norm – und erlaubt uns daher noch viel Freiraum für Experimentelles“, so Matthias Wehrle, Leitung Marketing, ZEISS Vision Care Deutschland.

Einen ersten Vorgeschmack gab ZEISS mit einer Videobotschaft.

Text von Rosemarie Frühauf