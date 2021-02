Foto: Luneau Technologie

Damit Augenoptiker jetzt an morgen denken können, macht Luneau Technology Messeangebote auch ohne Opti – gültig im gesamten ersten Quartal 2021. Der Jahresauftakt ohne Opti ist für die komplette Branche ungewohnt. Normalerweise starten die Augenoptiker jedes Jahr voller Motivation und häufig mit neuester Technologie von der Messe aus ins weitere Jahr: Dieser Schwung fehlt möglicherweise dieses Mal, und durch die besonderen Umstände der Corona-Pandemie ist es noch einmal schwieriger, richtig Fahrt aufzunehmen.

„Umso mehr ein Grund, jetzt mit uns ins Gespräch zu kommen“ erklärt Michael Klaeren, Vertriebsleiter bei Luneau Technology Deutschland. „Wir wissen, dass die Stimmung bei den Augenoptikern im besten Fall gemischt ist. Deswegen haben wir unsere eigentlich für das Messe-Wochenende geplanten Angebote im Januar auf das gesamte erste Quartal 2021 erweitert. Wir haben die Pakete so geschnürt, dass wir unseren Kunden in dieser besonderen Zeit maximal unter die Arme greifen können. Wir wollen unterstützen wo wir können und geizen nicht mit Anreizen“, sagt Klaeren. Zu diesen Anreizen gehören beispielsweise die erhöhten Beträge für die Inzahlungnahme der Bestandsgeräte sowie eine verlängerte Gewährleistung beim Neukauf. Zudem gibt es im Rahmen der Angebots-Aktion die Möglichkeit, über DLL eine Finanzierung zu wählen, bei der die erste Zahlung erst sechs Monate nach dem Erhalt der Maschine oder des Gerätes ansteht.

Klaeren: „Mit unseren Angeboten geben wir unseren Partnern maximale Möglichkeiten, damit sie minimale Kopfschmerzen in der Zeit der Nutzung haben. Und hier sprechen wir noch nicht einmal von unseren Ambitionen und Möglichkeiten in der Telemedizin, die wir dieses Jahr verstärkt umsetzen. Auch hier haben wir so einige Innovationen im Köcher, die die Möglichkeiten des Augenoptikers erweitern und den Service am Kunden auf das nächste Level heben werden.“

Auch Willi Gronau, Geschäftsführer von Luneau Technology Deutschland, möchte trotz des Ausfalls der Opti Takt- und Ideengeber für eine positive Umsatzentwicklung der Augenoptiker bleiben: „Wir sehen uns als verlässlicher Partner der Augenoptiker und Optometristen und möchten mit ihnen gemeinsam die Weichen auf eine erfolgreiche Zukunft stellen. Sie sollen weder auf unsere Messeangebote verzichten müssen, noch die Investition in eine vom Kunden nach der Pandemie noch mehr als zuvor erwartete moderne und technologisch ausgereifte Ausstattung scheuen. Die Aktionspreise und die Inzahlungnahme im Aktionszeitraum der alten Geräte sind das eine, die attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten das andere. Wir freuen uns auf die kommenden Wochen und Monate und möchten so schnell es geht wieder eine gewisse Normalität in unserer Zusammenarbeit mit den Augenoptikern erlangen und ihnen das Rüstzeug für ein zusätzliches Umsatzplus nach der Krise geben.“

Für weitere Informationen zu diesen Themen nutzen Augenoptiker und Optometristen bestenfalls die bekannte Hotline-Telefonnummer 02102 / 482770 oder den direkten Kontakt mit dem zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Text von Luneau. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf.