Alle Fotos: NEUBAU EYEWEAR

Unter dem Thema „Changing the Perspective“ präsentiert das österreichische Brillenlabel NEUBAU EYEWEAR seine neue AIR Kollektion. Als zweite Auskopplung von insgesamt vier Kollektionen, die von den natürlichen Elementen inspiriert sind, ist diese an das Element der Luft angelehnt. Die drei Modelle Anton, Laura und Herbert präsentieren sich in sanften Farbnuancen mit Tönen wie teal matte, crystal taube, iron grey und khaki matte. Sie kombinieren dabei transluzente Fronten aus naturalPX und Bügel in natürlichen Metalltönen aus recyceltem Stainless Steel. Die vielseitigen Formen reichen von dem zeitlosen Panto-Modell Anton und Herbert mit eckigem Rahmen bis zur nostalgischen Butterfly-Form Laura im 60er-Jahre-Stil. Durch ihre klare Formensprache und ihr minimalistisches Design erinnern die Premium Eyewear Frames an die Symbiose aus Leichtigkeit und Stärke, für die die Luft steht.

NEUBAU EYEWEAR positioniert sich mit gestärkter Perspektive als „Sustainable Avantgarde“, die einen Drang zur Veränderung im Umgang mit der Umwelt in den Mittelpunkt ihres Handels stellt. Dabei steht die Verbindung zwischen Menschen und Natur für das Brillenlabel als Vorreiter der Sustainable Eyewear immer im Vordergrund. Um dieser Vision Leben einzuhauchen überträgt das Brillenlabel sie in eine leichte und gleichermaßen ausdrucksstarke Kollektion.

Das Premium Eyewear Label verwendet zur Erstellung des Materials naturalPX ein Öl, das aus der Bohne der Rizinuspflanze gewonnen wird. Durch den Einsatz dieser innovativen, bio-basierten Materialien beweist NEUBAU EYEWEAR fortweg seinen Pioniergeist. Das umweltfreundliche Polymer verleiht den Modellen nicht nur eine sehr hohe Flexibilität und Widerstandskraft sondern auch einen besonders leichten Rahmen sowie ein bequemes Tragegefühl.

Die Modelle der AIR Kollektion sind mit einem Preis von 250€ in der Foundation von NEUBAU EYEWEAR angesiedelt und ab April 2021 erhältlich.

Text von NEUBAU. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf.