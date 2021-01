Alle Fotos: Thélios



Thélios, der Brillenexperte des weltweit führenden Luxusunternehmens LVMH, hat die Einführung seiner ersten eigenständigen Eyewear-Marke 9.81 bekannt gegeben. Aufbauend auf der renommierten italienischen Handwerkskunst und dem Sinn für Innovation von Thélios ist 9.81 eine technische Luxusmarke für Herren, die den höchsten Ansprüchen von urbanen und aktiven Männern in Bezug auf Qualität, Funktionalität und Design gerecht wird.

9.81 erzählt die Geschichte von entschlossenen Männern, die gerne unterwegs sind – auf der Suche nach neuen Herausforderungen, sowohl beruflich als auch privat: „Der Markenname, in Anlehnung an die universelle Konstante der Schwerkraft (9,81 Newton), ist eine Hommage an die Kraft der Natur, die uns jeden Tag erdet und uns gleichzeitig zu unseren gewagtesten Herausforderungen inspiriert“, erläutert Giovanni Zoppas, CEO von Thélios.

Die auf Brillen spezialisierte Marke, die von Thélios entworfen, entwickelt, produziert und vertrieben wird, nimmt ihre Inspiration aus den Dolomiten, wo sich die Thélios Manifattura befindet.

Giovanni Zoppas ergänzt: „Die Einführung unserer ersten Eigenmarke ist eine aufregende neue Herausforderung, die den unternehmerischen Geist, auf dem unser noch junges Unternehmen aufbaut, zum Ausdruck bringt und gleichzeitig unser Luxusmarken-Portfolio erweitert. “

Mit Innovation als Kernstück wird die Debüt-Kollektion einen exklusiv patentierten Mechanismus aufweisen, die „Courbure Variable“, eine variable Krümmung der Bügel, die eine perfekte Passform in jeder Situation ermöglicht. Sorgfältig ausgewählte Materialien, wie zum Beispiel Titan, machen die Fassungen sehr leicht, hochwertig und langlebig.

9.81 wird drei Kollektionen pro Jahr einführen, bei denen sich zusätzliche Stile sowie saisonale Farbtöne für Korrekturfassungen und Sonnenbrillen präsentieren. Die Preise der 9.81 Sommer 2021-Kollektion liegen zwischen 290 und 490 EUR. 9.81 wird ausschließlich über ein sorgfältig ausgewähltes Netzwerk von Optikern vertrieben, getreu der selektiven Vertriebsstrategie von Thélios.

Einen ausführlichen Bericht über die neue Marke lesen Sie in der kommenden OPTIC+VISION 1 / 21.

Dass Innenleben des verstellbaren Bügels Coubure Variable. Foto: Thélios

Text von Thélios / Bearbeitung von Rosemarie Frühauf