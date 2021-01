Symbolfoto: Andrey Popov / Adobe Stock

Pünktlich um 9:00 Uhr ging es am letzten Freitag los: Die Mitgliederbetriebe der EGS-Optik hatten die Möglichkeit sich online die unterschiedlichen Fachvorträge der Lieferanten anzusehen und auch Fragen zu stellen. Die EGS-Optik zeigte einmal mehr, dass sie die Zeichen der Zeit verstanden hat und setzt positive Signale für die gesamte augenoptische Branche. 34 Lieferanten informierten in jeweils 20-minütigen Präsentationen die anwesenden Mitgliederbetriebe. Der straffe Zeitplan wurde minutengenau eingehalten. Sowohl die Augenoptiker als auch die Lieferanten sind vom Format und der professionellen Durchführung begeistert gewesen. Die Mitgliederbetriebe der EGS-Optik erhielten direkt aus erster Hand interessante Informationen, die es sonst nur in persönlichen Gesprächen mit dem Lieferanten gibt. Einige Aussagen von Lieferanten und Mitgliedern:



„Zunächst möchte ich mich gerne noch einmal bei Ihnen, Herrn Schulte und der EGS bedanken, dass wir die Möglichkeit bekommen haben bei der heutigen Online-Tagung dabei sein zu dürfen. Das ist wirklich ein klasse Angebot für ihre Mitglieder in kurzen und knackigen Parts von den Lieferanten alle Neuigkeiten zu erfahren!!! Alcon, Frau Maria Stinn



„Du sagt es gerade, es ist ein langer Tag. Aber Ihr macht das super! Euch merkt man die Belastung nicht an. Genießt nachher den Feierabend und direkt anschließend das Wochenende.“

Augenoptik Koen, Herr Dieter Koen



„Die EGS-Optik hat mit dieser Veranstaltung einmal mehr gezeigt, dass eine Einkaufsgruppe in der heutigen Zeit viel mehr für die angeschlossenen Augenoptik Fachgeschäfte tun kann, als „nur“ gute Einkaufskonditionen zu verhandeln, oder umfangreiche Marketingkataloge zu drucken! Die Mitgliederbetriebe der EGS-Optik haben bereits in der kostenfreien Basic Mitgliedschaft echte Wettbewerbsvorteile, die sofort zu Mehrumsatz und Traffic im Geschäft führen“, so der geschäftsführende Gesellschafter der EGS-Optik „Ralf Schulte“. „Ich bedanke mich bei allen Lieferanten und den vielen Mitgliedern, die an der Veranstaltung teilgenommen haben. Es hat alles wunderbar geklappt und es wird sicherlich Folgeveranstaltungen geben!“

Um 20:30 Uhr schloss die Veranstaltung nach 11,5 kurzweiligen Stunden.



Die folgenden Lieferanten nahmen an der Veranstaltung teil:

Alcon, Bausch + Lomb, Brillenbonusversicherung, Clearlab, concept-s, CooperVision,

De Rigo, Emmerich Exclusiv, Eschenbach Eyewear, Eschenbach Optik, Flair, gloryfy, GPO, Headrix, Hoya-Lens, Innomedis, IVKO, Kering, KNCO, LoyaltyLab, Luxottica, Marchon, Marcolin, mark‘ennovy, Menicon, MPO-lenses, Oculus, Pricon, Rupp+Hubrach, Safilo, Schiegg Assekuranz, Seiko, Vivior, Wöhlk



Die EGS-Optik bedankt sich bei allen Teilnehmern – Lieferanten und Mitgliederbetriebe – die dazu beigetragen haben, dass dieses Online-Event ein voller Erfolg wurde.

Text von EGS Optik. Bearbeitung von Rosemarie Frühauf