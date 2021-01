Safilens Delivery Tyro ist besonders für Kinder und Jugendliche geeignet. Foto: Safilens

Eine neue Kontaktlinsenfamilie bietet neben der Sehkorrektur auch physiologische und augenfördernde Vorteile – durch die Abgabe biologisch-funktioneller Substanzen, die in die Linse eingebettet sind, darunter Tyrosin und LACHRYCEUTICALS®.

Im Jahr seines 20-jährigen Bestehens bringt Safilens DELIVERY auf den Markt, eine bahnbrechende neue Kontaktlinsenfamilie. Das Projekt, das eine innovative Ära im Bereich der Kontaktlinsen einläutet, wurde in Zusammenarbeit mit der Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ONLUS (Veneto Eye Bank Foundation) entwickelt – seit mehr als 30 Jahren führend in Europa in der Forschung, Transplantation und Behandlung von Augenkrankheiten.

Durch die Entwicklung innovativer Materialien und Technologien ist Safilens stets bestrebt, seinen Kontaktlinsenträgern das bestmögliche Trageerlebnis zu bieten, indem es Linsen mit einem immer höheren Leistungs- und Komfortniveau entwickelt und gleichzeitig die Nebenwirkungen auf ein Minimum reduziert.

“Als Hersteller von Kontaktlinsen sind wir uns der Bedeutung dieser medizinischen Hilfsmittel im Leben der Anwender bewusst, die sie viele Stunden am Tag, viele Tage in der Woche und viele Jahre in ihrem Leben tragen”, bemerkte Safilens General Manager Daniele Bazzocchi. “Vor diesem Hintergrund haben wir bei der Neugestaltung der Kontaktlinse einen ganz anderen Ansatz gewählt, nicht nur als Mittel zur Korrektur eines Sehfehlers, sondern auch als authentische Hilfe für das Wohlbefinden und die Physiologie des Auges. Die wertvolle Arbeit unserer F&E-Abteilung sowie die außergewöhnliche Vision unserer Muttergesellschaft, der Bruno Farmaceutici Gruppe, haben es uns ermöglicht, dieses neue Produkt einzuführen.”

Angesichts der Tatsache, dass das Coronavirus immer noch weltweit soziale und wirtschaftliche Auswirkungen hat, ist Safilens dennoch entschlossen, seine innovative Politik fortzusetzen und eine neue Linsenfamilie zu konzipieren und auf den Markt zu bringen.

DELIVERY TYRO

Das erste Produkt der Familie ist DELIVERY TYRO, eine Tageskontaktlinse mit biologischen Funktionen, die Tyrosin freisetzt, eine Aminosäure, die zur Normalisierung der Augenentwicklung beiträgt.

Warum Tyrosin?

Tyrosin ist vorteilhaft, weil es an den Stoffwechselprozessen der Zelle beteiligt ist; seine Konzentration beeinflusst das Vorhandensein von Dopamin. “Da es sich um eine natürliche Substanz handelt, hat Tyrosin ein extrem niedriges Niveau an Toxizität und ist ständig im Blut vorhanden. Es überwindet die natürlichen Barrieren – zum Beispiel die Blut-Hirn-Schranke -, die oft das Eindringen von Medikamenten verhindern. Jüngste Forschungen haben ergeben, dass Dopamin eine Schlüsselrolle bei der richtigen Entwicklung der Augenanatomie spielt. Durch die Freisetzung von Tyrosin kommt es also zu einer höheren Konzentration von Dopamin im Blut oder in den Strukturen des Auges”, erklärt Dr. Diego Ponzin, medizinischer Direktor der Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus.

Die Linsen von DELIVERY TYRO korrigieren nicht nur die Kurzsichtigkeit, sondern begünstigen auch die Normalisierung der Entwicklung des Auges. Das erklärt, warum es sich um eine Kontaktlinse handelt, die speziell für junge Menschen entwickelt wurde – da Myopie eine Refraktionsstörung ist, die in den ersten Lebensjahren auftritt, unterstützt sie die Prävention durch die Zufuhr von Dopamin, einer natürlichen Substanz, die den Zellstoffwechsel beeinflusst.

LACHRYCEUTICALS®

Dank des exklusiven, von Safilens patentierten Herstellungsverfahrens sind die DELIVERY-Kontaktlinsen mit natürlichen Stoffen, wie den Lachryceuticals®, angereichert. Dabei handelt es sich um natürliche Bestandteile, die in Lebensmitteln, mikrobiellen Wirkstoffen oder Pflanzen vorkommen, die unter Ausnutzung der pharmazeutischen Synthesetechniken von Produkten natürlichen Ursprungs ad hoc ausgewählt werden und in der Lage sind, einige physiologische Prozesse zu beeinflussen.

Alessandra Perco, QA-Managerin bei Safilens, erklärt: “Die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln auf der Basis von Naturstoffen, Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Fettsäuren hat eine große Popularität erlangt.”

Ausgehend von dieser Annahme wurden Lachryceuticals® – Substanzen, die wir über den Tränenfilm abgeben können – entwickelt, um zum Wohlbefinden des Auges und zur Sehkraft beizutragen. Dieser biochemische Ansatz ermöglicht es, auf die Physiologie des Auges einzuwirken, Risikofaktoren zu reduzieren und das Auge in einem optimalen Gesundheitszustand zu halten.

EIN NEUER ANSATZ

Während des Produktionsprozesses führt Safilens funktionelle Substanzen in die Linsenmatrix ein, die nach und nach an das Auge abgegeben werden. Dazu gehören Hyaluronsäure, TSP® – ein natürliches Polymer, das aus Tamarindensamen gewonnen wird und umfangreiche mukoadhäsive Eigenschaften besitzt, ohne die Viskosität der Lösung übermäßig zu erhöhen – und Tyrosin. Die Freisetzung dieser in der Linse vorhandenen Gele erfolgt vor allem durch drei Faktoren: Körpertemperatur, sie sind temperaturempfindlich und je höher die Temperatur, desto geringer die Viskosität; Blinzeln, das etwa 13- bis 14-tausendmal am Tag auftritt und dabei die Kontaktlinse – einen dünnen transparenten Schwamm, der diese Elemente enthält – zusammendrückt; Liddruck, der die Freisetzung dieser Substanzen in das Auge erleichtert.

DELIVERY TYRO-Tageslinsen ermöglichen es, Sicherheit, Hygiene und einfache Anwendung für Träger aller Altersgruppen, einschließlich Jugendlicher und Kinder, zu gewährleisten. Der biochemische Ansatz trägt dazu bei, die Risikofaktoren für eine korrekte Augenentwicklung, die sich aus dem modernen Lebensstil ergeben, wie z. B. eine übermäßige Akkommodationsanstrengung oder eine unzureichende Exposition gegenüber den vorteilhaften Wellenlängen des natürlichen Lichts, zu mindern.

“Wir sind sehr zufrieden mit unseren bisherigen Fortschritten. Für uns war es so, als würden wir in einen Raum gehen, in dem es viele Dinge zu lesen, zu studieren und zu untersuchen gibt”, erklärte Alessandro Filippo, F&E-Manager von Safilens. Wir sind auch dankbar für die Beziehungen, die wir täglich mit einigen sehr bedeutenden Kontakten aus der Industrie knüpfen konnten (ermöglicht durch unsere Muttergesellschaft Bruno Farmaceutici), die es uns ermöglichten, in einem für uns neuen Bereich zu fachsimpeln, in dem Unterstützung entscheidend war. Wir sagten, wir hätten einen Raum betreten, aber wer weiß, vielleicht wird daraus eines Tages ein neues Gebäude.”

Mehr über die Welt von Safilens DELIVERY finden Sie unter: deliverycontacts.com

Text von Safilens. Bearbeitung von Rosemarie Frühauf.