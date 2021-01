Kampagnenfoto mit Manuela Mandl und Eva Walkner. Alle Fotos: Simon Rainer





Lebensfreude, Leidenschaft und perfekte Performance – diese Zutaten stecken in der neuen Skibrille SHADOW ONE LINE von Julbo. Am Design haben die Freeride-Weltmeisterinnen Manuela Mandl und Eva Walkner mitgearbeitet, die mit liebevoller Gestaltung erzählen, was Freeriden und die Berge für sie bedeuten. Die limitierte Skibrille sprüht vor Emotion, genau wie die beiden Österreicherinnen, die seit Jahren internationale Pisten rocken und beweisen, dass Freundschaft auch zwischen Skifahrern und Snowboardern möglich ist! Zwei Powerfrauen im Interview.

JULBO: Wer seid ihr eigentlich? Zwei Mädels aus den verschneiten Bergen?

Eva Walkner: Manuela ist in Wien aufgewachsen und ich in Salzburg. Als ich Manuela zum ersten Mal getroffen habe, waren wir am Dachstein. Ich erwartete eigentlich einen „einfachen“ Freeride-Tag, weil ein Mädel aus Wien ja normalerweise nicht allzu viel Ahnung vom Snowboarden haben sollte …

Manuela Mandl: Ja klar, bei uns in Österreich besteht schon eine gewisse Rivalität zwischen der Hauptstadt und … ähm … dem ländlichen Teil. Die Leute aus Wien sind und bleiben für uns Touristen! Und da gibt es auch den Witz: Was ist das schönste Autokennzeichen Österreichs? Das „M“. Denn es bedeutet, dass ein Wiener auf dem Dach liegt!

Was steckt an traditionell Österreichischem in Euch?

Manuela: Ich kann Walzer tanzen. Und ich ziehe gern Dirndl an, in denen man sich sofort wie eine Prinzessin fühlt. Und ich esse für mein Leben gern Germknödel und Schinkenspeck!

Eva: Wir sind echte Schnitzel! Aber bitte niemals Wiener Schnitzel mit Ketchup essen!

Manuela: Ich glaube, dass Österreich trotz seiner kleinen Größe dennoch international Gewicht hat, weil es in Europa so zentral gelegen ist, dass es schon immer viel Austausch gegeben hat.

Auf dem Kopfband der „One Line“ ist der Berg zu sehen, an dem alles begann …

Eva: Ja, am Hohen Göll bin ich aufgewachsen. Die nach Salzburg zeigende Nordostwand ist super zum Skifahren… Dort geht es „bäääm“ runter (ihre Hand schnellt nach unten). Und ich wollte auch unbedingt die Gondeln von La Grave unterbringen, weil manchmal verliebst du dich einfach in einen Ort, ohne dass du so ganz genau weißt, warum. Für mich hat dieser Ort echte Seele. Das ist einfach mein „Happy Place“.

Auch die Natur spielt bei der grafischen Gestaltung eine wichtige Rolle.

Eva: Ja, wir haben da eine kleine Biene draufgesetzt! Denn die Biene ist eine Art Symbol für alles was wir haben, für die Natur, in der wir leben, für die Glücksmomente die diese uns bringt. Und dafür, dass wir mit unserer Natur und den Bergen sorgsam umgehen müssen!

Manuela: Wir lieben Bienen. Die sind lustig, sie fliegen herum, sie sind niedlich und total frei.

Eva: Das Design besteht aus einer einzigen Linie, die von links nach rechts verläuft und bei der sich Berge und Bäume abwechseln. Durch bewaldete Gebiete fahren, macht super Spaß, man ist mitten in der Natur!

Manuela: Wir wollen entlang dieser Linie zeigen, was uns am wichtigsten ist, nämlich die Natur und der Wald.

Wie zeigt sich bei euch Athleten euer Umweltbewusstsein?

Eva: Für mich sind die interessantesten Projekte diejenigen, bei denen ich nicht mit dem Heli irgendwo abgesetzt werde. Ich mag lieber Wandern und Biwaken. Das finde ich besser als einen Haufen Kerosin zu verheizen.

Manuela: Jetzt, wo ich immer mehr Splitboard fahre, liebe ich es besonders, wenn ich zwei Uhr in der Früh aufstehen muss, um irgendwo einen Berg hochzuklettern.

Wie seht ihr eure Welt heute?

Manuela: Das Gelb auf der Skibrille ist ein weicher Farbton, der ein bisschen an die Erde erinnern soll. Denn wir wollten das Thema „One World“ zum Ausdruck bringen. Das bedeutet, sich seiner Umwelt bewusst sein und wissen, dass wir nur ein klitzekleiner Punkt in einem großen Ganzen sind.

Eva: Wenn du beim Freeriden bist, um die Welt reist und überall nette Leute triffst, wird dir klar, dass wir alle eine große Gemeinschaft bilden und gemeinsam eine einzige Welt sind.

Das Freeriden ist seit langem eure „Familie“ … ihr gehört zu den größten Talenten der World Tour! Aber wer von euch beiden ist denn nur die Riderin Nummer 1?

Eva: Ich bin natürlich die Nummer 1! Aber von was eigentlich? Na die Snowboarder sind da ein bisschen eigen.

Manuela: Für die Snowboarder ist auf alle Fälle der Fun-Faktor wichtiger und sie haben im Tiefschnee den größeren Adrenalinkick als die Skifahrer!

Ist die auf der Skibrille abgebildete Linie Ausdruck Eurer Begeisterung für steile Abfahrten?

Manuela: Ja! Die Linie wird immer wilder und bildet immer steilere Berge als Zeichen für die Weiterentwicklung, die wir beide auf den Skiern und auf dem Snowboard genommen haben.

Eva: Je steiler umso besser! Je freier die Abfahrt, umso stärker fühle ich mich herausgefordert. Bei manchen extremen Steilwandfahrten machst du dir vorher fast in die Hose, denn du weißt, dass der kleinste Fehler dein Leben kosten kann!

Manuela: Ich bin ein „Straight Line Girl“, ich fahre am liebsten einfach volle Kanne, gerade runter (mit breitem Grinsen im Gesicht)!

Eva: Auch wenn du älter wirst, kannst du immer noch als Rider unterwegs sein, auch mit 60 noch!

Manuela: Eva und ich, wir sind starke Frauen!

Eva: Als wir uns über die Farbgebung unterhalten haben, wollten wir eine dunkles Grau, damit die Brille ein Unisex-Modell wird und sie auch die Jungs kaufen.

Und wofür steht die Kaffeetasse?

Manuela: Ein warmer Kaffee nach einer Nacht im Gebirge, ist der höchste Genuss, den es gibt! Ein Kaffee steht aber auch für einen entspannten Moment mit netten Leuten, denn dann schmeckt er immer am besten.

Eva: Deshalb habe ich auch die FWT so geliebt! Das war einfach ein Haufen toller Leute, die an traumhafte Orte reisen, um die besten Schneebedingungen zu genießen und neue Berge zu entdecken…

Ist die „One Line“ eine nützliche Hilfe für Rider im Gebirge?

Manuela: Sie hat einen neue Scheibe mit leicht roter Tönung. Die Qualität der REACTIV Scheibe und die Geschwindigkeit mit der sie ihre Tönung anpasst, sind einfach unglaublich!

Eva: Du kannst sie bei schwachen Lichtverhältnissen nutzen und sobald die Sonne herauskommt, wird die Tönung dunkler… eine echt tolle Scheibe für den täglichen Einsatz.

Die „Linie“ scheint für eine Philosophie zu stehen, die ihr alle beide teilt.

Eva: Die Lebenslinie verläuft nicht immer nur geradlinig erfolgreich nach oben, da geht es auch auf und ab. Und man sollte daran denken, dass es langweilig wäre, wenn immer nur alles glatt läuft! Und so sind auch die Berge: Erst geht es hoch und dann wieder runter. Das mag ich. Wenn es das Unten nicht gäbe, wüsste man nicht wie das Oben ist!

Beim Freeriden kann das „Unten“ aber manchmal sehr schmerzhaft sein!

Manuela: Die Narben sind wahrscheinlich nicht gerade die besten Linien…

Eva: Sie erinnern dich daran, dass nicht immer alles so läuft wie wir es uns vorgestellt haben.

Manuela: Aber es gibt auch so etwas wie Knotenpunkte, wo alles zusammenläuft. Ich finde es toll zu denken, dass wir alle Teil eines riesigen Systems sind und ständig miteinander in Verbindung treten und uns austauschen. Die Linie erinnert einen auch daran wie einfach die Dinge sein können. Wenn du deine Leidenschaft auslebst, deine eigene Linie fährst, dann hast du ein schönes Leben, denn so funktioniert das! Das Dekor der Skibrille ist wie ein roter Faden, der sich durch unser Leben zieht. Eine Linie, eine Welt, eine Leidenschaft… Das zeigt uns, dass alles miteinander verbunden ist.

Und welche wichtigen Detailinformationen könnt ihr uns sonst noch übereinander ausplaudern?

Eva: Ich glaube, dass Manuelas Snowboard-Boots den schlimmsten Gestank verströmen, den es auf der Welt gibt! Das ist schon legendär. Und Manuela feiert gern. Sie ist eine richtige Party Queen.

Manuela: Eva kann sich für Dinge extrem begeistern, so sehr, dass sie dann komplett abdreht!

Und noch ein letzter Kommentar zu eurer „One Line“ Skibrille aus der Julbo Family Series?

Eva: Das ist die schönste Skibrille der Welt!

Das Interview führte Julbo.