Kampagnenfoto der neuen Gläser be 4ty+® HD. Foto: optiswiss

optiswiss bringt sein bewährtes Glasdesign mit zusätzlichen Funktionen unter neuen Namen auf den Markt: be 4ty+® HD sind die neuen High Definition Gleitsichtgläser für die digitale Gesellschaft.

Die High Definition (HD) Gleitsichtgläser von Optiswiss bekommen zum Jahresauftakt 2021 neue Namen und zusätzliche Funktionen, profitieren aber weiter von dem bewährten auf Wellenfront basierenden HD-Design ‚Made in Switzerland‘. Mit der ‚Digital Performance Zone‘ (DPZ) richten sich die drei Glasvarianten des be 4ty+ HD exakt auf die visuellen Anforderungen des digitalen Alltags aus. Die ‚Frame Matching Technology‘ (FMAT) garantiert zudem durch die Wahlmöglichkeit einer Basiskurve eine ästhetische Brille mit spannungsfreien und optimal an die jeweilige Brillenfassung angepassten Gleitsichtgläsern.

Brillanz in allen Lebenslagen

Es weht ein frischer Wind durch die Optiswiss-Gleitsichtglasfamilie! Konstant in Bewegung, schneller Wechsel der Blickrichtung, das Smartphone immer im Blick – das sind oft die Schlagwörter, die unseren heutigen Alltag beschreiben. Schnelle und ständige Wechsel der Sehentfernung und Blickrichtungen verlangen dabei von unseren Augen Höchstleistungen. Multitasking mit dem steten Blick aufs Smartphone verlangt auch von Brillengläsern neuen und zusätzlichen Komfort und Schärfe. Deswegen wurden in die neuen ‚HD Easy‘ (zuvor HD0), ‚HD Life‘ (HD1) und ‚HD Perfect‘ (HD5) die ‚Digital Performance Zone‘ integriert: Mit Hilfe von Tragetests und Eye-Tracker-Messungen haben die Produktingenieure in Basel bei Optiswiss einen Berechnungsalgorithmus entwickelt, der ein optimales und komfortables Sehen für die Nutzung von digitalen Endgeräten garantiert. Die neu berechnete Nahzone – die DPZ – bietet eine hohe Flexibilität in allen Nah-Distanzen und ermöglicht ein entspanntes Sehen und ein perfektes Seherlebnis bei häufigen und schnellen Blickwechseln.

Wellenfrontanalyse für hochauflösendes Sehen

Die be 4ty+ HD-Gleitsichtgläser stehen für ein hochauflösendes Sehen: Die Wellenfrontanalyse erkennt und optimiert Abbildungsfehler, die ermittelten Daten fließen in die Berechnung des Glasdesigns ein und verbessern dadurch erheblich die Abbildungseigenschaften und die optische Qualität der HD-Brillengläser. Die Swiss HD Technology berücksichtigt 40.000 Berechnungspunkte pro Brillenglas zur präzisen Kalkulation der kompletten Brillenglasfläche. Das ist der Schlüssel für das reale, hochauflösende und kontrastreiche Sehen im heutigen Alltag. Neben der DPZ überzeugt das be 4ty+ HD-Sortiment mit der Möglichkeit, bei gleichbleibender optischer Leistung die Basiskurve des Brillenglases bestmöglich auf die ausgesuchte Brillenfassung anzupassen. Mit der ‚FMAT‘ lässt sich die Basiskurve um +/- eine Dioptrie von der automatisch berechneten variieren.

„Unsere High Definition Gleitsichtgläser gehörten schon bislang zu unseren beliebtesten Produkten. Unsere Partner, die unabhängigen Augenoptiker, werden wie deren Kunden auch von den Zusatzfunktionen begeistert sein, die perfekt auf die Bedürfnisse einer digitalen Gesellschaft ausgerichtet sind. So lässt sich auch in Zukunft das Sehen intensiv erleben“, sagt Andreas Schartner, Country Manager Deutschland, der Optiswiss AG.

Text von optiswiss / Bearbeitung von Rosemarie Frühauf