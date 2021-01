Umweltfreundliche Avantgarde: Die neue Water Kollektion von Neubau Eyewear. Foto: Neubau Eyewear

Changing the Perspective – getreu diesem Thema präsentiert das österreichische Brillenlabel NEUBAU EYEWEAR seine neue Kollektion Water. Zum Auftakt ins Jahr 2021 widmet sich diese Kollektion, als erste von vier Kollektionen, inspiriert von den natürlichen Elementen dem Element des Wassers. Angetrieben von der notwendigen Veränderung im Umgang mit der Umwelt positioniert sich NEUBAU EYEWEAR als „Sustainable Avantgarde“, die sich nicht davor scheut, ruhige Seen aufzurütteln und die Oberfläche zu durchbrechen. Die Verbindung des Menschen zur Natur steht für das Brillenlabel als Vorreiter der Sustainable Eyewear immer im Vordergrund. Diese Vision fließt sowohl in das ausdrucksstarke Design als auch in die umweltschonende Produktion der Modelle von NEUBAU EYEWEAR.

Die Kollektion besteht aus den drei naturalPX Modellen Adam, Barbara und Robin, die sich in gedeckten Farbnuancen mit Tönen wie teal matte, midnight tortoise, mint tortoise und khaki matte präsentieren. Die vielseitigen Shapes reichen von dem nostalgischen Modell Adam mit eckigem Rahmen über das zeitlose Modell Robin mit runden Gläsern bis zu dem extravaganten Cat-Eye Modell Barbara. Alle drei Modelle verbindet ihre minimalistische Formensprache und ihre Farbwelten, die an die natürliche Schönheit des Elements Wasser erinnern. Mit der Kollektion beweist die Premium Eyewear Brand erneut, wie exzellentes Design mit nachhaltiger und technologischer Innovation kombiniert werden kann.

Mit dem Einsatz von innovativen, bio-basierten Materialien wie dem naturalPX beweist NEUBAU EYEWEAR seinen Pioniergeist. Das nachhaltige Brillenlabel verwendet zur Erstellung des Materials naturalPX ein Öl, das aus der Bohne der Rizinuspflanze gewonnen wird. Das umweltfreundliche Polymer verleiht den Modellen nicht nur eine sehr hohe Flexibilität und Widerstandskraft sondern auch einen besonders leichten Rahmen sowie ein bequemes Tragegefühl.



Die Modelle der Kollektion Water sind mit einem Preis von 280€ in der Studio-Kollektion von NEUBAU EYEWEAR angesiedelt und ab Januar 2021 erhältlich.

Text von Neubau. Bearbeitung von Rosemarie Frühauf.