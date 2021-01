Bild: Hall of Frames

Besondere Zeiten erfordern innovative Lösungen. Darum testen die Organisatoren der

Hall of Frames diesen Frühling ein neues Messeformat. Das neue Konzept wurde bereits

in Schweden erfolgreich umgesetzt. Die Erstausgabe der Hall of Frames Weekend findet

vom 13. bis 15. März 2021 in Luzern statt. Zum ersten Mal sind die Aussteller an verschiedenen

Standorten über die Stadt verteilt.

COVID-19 hat die Messelandschaft rasant verändert. Die großen, internationalen Fachmessen

wurden verschoben oder gleich ganz abgesagt. Krisen bergen auch Chancen, gerade für

kleinere, regionale Messen wie die Hall of Frames (HOF). Auf der Suche nach neuen Ideen

und Konzepten sind die Veranstalter der HOF in Schweden fündig geworden. Im September

2020 fand in Göteborg das You & Eye Weekend statt. Sowohl die Aussteller als auch die

Besucher haben begeistert auf das neue Messeformat reagiert. Die HOF möchte dieses Format

auch in der Schweiz einführen und ist darum mit den Veranstaltern von You & Eye Weekend

eine Partnerschaft eingegangen.

Zum ersten Mal werden die Aussteller ihre Kollektionsneuheiten nicht mehr gemeinsam in

einer Messehalle präsentieren, sondern über die Stadt Luzern verteilt sein. So kann die Sicherheit

der Teilnehmer noch besser gewährleistet, aber auch das Geschäftliche mit dem Vergnügen

kombiniert werden. Der Freizeit- und Erholungsfaktor soll bewusst nicht zu kurz kommen.

Flanieren und geniessen ist angesagt. Wenn es um Kultur und Gastronomie geht ist Luzern eine Weltstadt.

In Reichweite

Die Stadt Luzern ist nicht nur sehenswert, sondern auch überschaubar. Alle Aussteller werden

bequem zu Fuß erreichbar sein. Die Aussteller sind grundsätzlich frei in der Wahl ihres Ausstellungsortes.

Dies kann eine Hotelsuite, ein Popup Store oder auch ein Barber Shop sein.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auf Wunsch stehen die Veranstalter den Ausstellern

bei der Standortsuche beratend zur Seite. Sie haben bereits vorsondiert und mit einigen Lokalitäten

günstige Konditionen vereinbart. Darunter sind auch einige Objekte, die normalerweise

nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind…

Mehr Zeit zum Sein

Das Hall of Frames Weekend startet bereits am Samstag 13. März 2021. Wieso nicht gleich

mit dem Team oder der Familie in Luzern übernachten? Besucher kommen in den Genuss

von vorteilhaften Konditionen bei der Buchung eines Hotelzimmers bei den HOF Weekend

Partner-Hotels. So kann man zuerst einmal richtig ankommen und die Seele baumeln lassen,

denn abends ist die Leuchtenstadt Luzern besonders attraktiv.

Digitale Plattform

Herzstück der Veranstaltung ist eine digitale Plattform, über welche alle Anmeldungen abgewickelt

und sämtliche Informationen zwischen den Veranstaltern, den Ausstellern und den Besuchern

ausgetauscht werden. Die Plattform wird Anfang Januar 2021 aktiviert und anschließend

regelmäßig aktualisiert.

Neben den Ausstellern müssen sich neu auch alle Besucher registrieren. So erhalten sie Zugang

auf die Plattform von Hall of Frames Weekend. Mittels webbasierter App können sie so

mit den Ausstellern ihrer Wahl einen Termin vereinbaren. Die Standorte der Aussteller sind

jeweils direkt auf der Plattform ersichtlich. Sobald sie registriert sind, profitieren die Besucher

von besonderen Konditionen bei ausgewählten Hotels und erhalten Inspirationen für ein mögliches

Freizeit- und Abendprogramm.

Ausblick Herbst 2021

Nach einem mehr als dreijährigen Totalumbau wird im Sommer 2021 das Kongresshaus Zürich

wiedereröffnet. Die Hall of Frames wird am 12. & 13. September 2021 eine der ersten

Veranstaltungen im neu renovierten Kongresshaus sein. Der Anlass findet im Gartensaal in

der altbekannten Form einer Tischmesse statt.

Text: Hall of Frames / Bearbeitung von Rosemarie Frühauf