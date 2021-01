Kampagnenfoto von Fielmann. Foto: Fielmann

Fielmanns robustes Geschäftsmodell hat massiven Einschränkungen im Krisenjahr 2020 standgehalten. Der deutsche Branchenführer veröffentlichte am 7. Januar folgende Pressemitteilung:

“Dank unseres robusten Geschäftsmodells und herausragender Leistungen unserer Mitarbeiter gehen wir gestärkt aus dem Krisenjahr 2020 hervor. Nach vorläufigen Schätzungen wird die Fielmann AG die im September 2020 nach oben korrigierte Prognose für das Gesamtjahr 2020 übertreffen. Dies trotz der zuletzt massiven Einschränkungen im Zuge der Pandemie. Nach ersten Schätzungen erwirtschaftete Fielmann einen Außenumsatz, einschließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen, von 1.625 Millionen € (Vorjahr: 1.764,6 Millionen €). Der Konzernumsatz wird gemäß aktuellen Schätzungen rund 1.425 Millionen € (Vorjahr: 1.520,7 Millionen €) betragen. Der Gewinn vor Steuern beläuft sich voraussichtlich auf knapp 170 Millionen € (Vorjahr: 253,8 Millionen €).

Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 verfügte Fielmann über 870 Niederlassungen (Vorjahr: 776 Standorte), dies einschließlich der zum 31. Dezember 2020 übernommenen 80 Niederlassungen der spanischen Optikerkette Óptica & Audiología Universitaria, die erstmals im Geschäftsjahr 2021 zum Ergebnis der Fielmann-Gruppe beitragen wird. Durch die konsequente Anwendung wissenschaftlich fundierter Hygienestandards haben wir frühzeitig Verantwortung für die Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern übernommen. Über Terminvereinbarungen und sein neues, digitales Zeitmanagement konnte Fielmann die Frequenz so steuern, dass Wartezeiten in der Niederlassung minimiert werden, dies bei maximaler Auslastung der – durch die staatlichen Schutzmaßnahmen vorgegebenen – Kapazitäten. Als erfolgreiches, finanzstarkes Familienunternehmen startet Fielmann zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr. Unsere Geschäftsentwicklung ist trotz der mit der anhaltenden Coronavirus-Pandemie einhergehenden Schutzmaßnahmen deutlich weniger beeinträchtigt als zu Beginn der Pandemie. Dies bestärkt uns darin, unsere Vision 2025 entschlossen umzusetzen, entschlossen in die Digitalisierung und die Internationalisierung unserer Unternehmensgruppe zu investieren.”

Text: Fielmann AG / Bearbeitung: Rosemarie Frühauf