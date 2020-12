Das Logo der AEA. Foto: Alcon

Alcon präsentiert das Weiterbildungsprogramm der ALCON EXPERIENCE ACADEMY™ für 2021, welches nun erstmalig die drei Länder Deutschland – Österreich – Schweiz umfasst.

Das Schulungsangebot beinhaltet das strukturierte Konzept der FIT FOR SOFT-Seminare, welche in unseren professionell ausgestatteten TRAINING CENTERN in Großostheim/Aschaffenburg (D), Wien (AT) oder Zug (CH) angeboten werden. Zusatzthemen, wie die Presbyopie-Versorgung mit weichen multifokalen Kontaktlinsen oder die Umsetzung eines Dry-Eye-Managements in der Praxis, runden das Gesamtprogramm ab. Optimal kombinierbare WebSeminare eignen sich zur gezielten Vertiefung eines Einzelthemas oder zur Auffrischung von Kenntnissen. Auch in diesen herausfordernden Zeiten trägt Alcon den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung – sowohl hinsichtlich der Abläufe im Geschäft, als auch bei der Durchführung unserer Seminare. Hier beachten wir selbstverständlich verantwortungsvoll die gültigen Sicherheits- und Hygienerichtlinien.

Unsere Seminar- und WebSeminar-Termine im 1. Halbjahr 2021, an den Standorten in Deutschland, Österreich, Schweiz: