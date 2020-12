Robert Leitl, Alexa Kaltenborn und Joachim Gast (von

links) leiten Institut für Berufsbildung (ifb) fortan als branchenerfahrenes Führungstrio

(Foto: ifb Karlsruhe)

Investoren stärken Karlsruher Meisterschule für Augenoptik und Hörakustik:

Alexa Kaltenborn, Robert Leitl und Joachim Gast leiten Institut für Berufsbildung

(ifb) fortan als branchenerfahrenes Führungstrio.

Das Institut für Berufsbildung (ifb), staatlich anerkannte

Fachschule für Augenoptik sowie renommierter Anbieter von Vorbereitungskursen

für Meisterprüfungen im Augenoptiker- und Hörakustiker-Handwerk, beginnt

das neue Jahr mit einem neuen, branchenerfahrenen Führungsteam. Robert Leitl

und Joachim Gast fungieren zukünftig als geschäftsführende Gesellschafter; Alexa

Kaltenborn wird die fachliche Leitung des ifb fortführen. Die Master-Absolventin Optometrie,

Diplom-Ingenieurin (FH), Hörakustik-Meisterin und Kontaktlinsen-Spezialistin

hatte die 1987 gegründete Bildungseinrichtung viele Jahre als Gesellschafterin

gemeinsam mit dem staatlich geprüften Augenoptiker und Augenoptik-Meister

Thomas Ott geführt. Die Investoren Robert Leitl und Joachim Gast verfügen über

langjährige Erfahrungen aus der Augenoptik- und der Hörakustik-Branche. Thomas

Ott verlässt das ifb zum Jahresende 2020 und verabschiedet sich in den wohlverdienten

Ruhestand.

Mehrere Tausend Gesellinnen und Gesellen hat das Institut für Berufsbildung (ifb) seit seinem

Start 1987 erfolgreich für die Augenoptik-Meisterprüfung geschult. Zudem bereitete

das ifb zahlreiche Augenoptiker-Meisterinnen und -Meister auf die zusätzliche Meister-Prüfung

im Hörakustiker-Handwerk vor. Diese doppelte Qualifikation ist seit längerem sehr

gefragt. Vielerorts bieten Fachgeschäfte ihrer Kundschaft sowohl Brillen und Kontaktlinsen

als auch moderne Hörgeräte an.

Klares Bekenntnis zu Qualität und Meisterpräsenz in Augenoptik und Hörakustik

Basis für die gemeinsame Arbeit der neuen ifb-Führung ist ein klares Bekenntnis zur hohen

Qualität des Augenoptik- und Hörakustik-Handwerks sowie zur Meisterpflicht. Die bisherigen

Schulungsangebote will das Trio gemeinsam weiterentwickeln. Neueste Trends in

Technologie und Service sollen dabei ebenso berücksichtigt werden wie wichtige Veränderungen

im Zuge digitaler Transformation. Die Absolventinnen und Absolventen sollen

befähigt werden, den fortschreitenden Wandel in beiden Branchen aktiv mitzugestalten.

Alexa Kaltenborn, Robert Leitl und Joachim Gast verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen

in der Augenoptik- und der Hörakustik-Branche. Das Spektrum reicht von langjähriger

Dozententätigkeit, von Aufbau und Führung von Augenoptik- und Hörakustik-Fachgeschäften

und der Etablierung neuer Verkaufsstrategien bis hin zur strategischen Entwicklung

augenoptischer und audiologischer Produkte und Apps, zur Unternehmensführung in Industrie

und Handel sowie zu strategischem Management und Marketing. – Ein wertvoller

Pool, der den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ifb-Kurse neben solidem Fachwissen

auch zusätzliches Know-how sowie Insider-Kenntnisse garantiert und damit einen echten

Mehrwert bietet.

Kontinuität fachlich fundierter Qualifikation mit neuen Impulsen bereichern

Alexa Kaltenborn und Thomas Ott, die das Institut seit fast 20 Jahren führen, können heute

auf eine überaus erfolgreiche Zeit zurückblicken: „Gemeinsam mit unserem Team haben

wir mehrere Tausend angehende Meisterinnen und Meister auf ihrem Weg begleitet. Wir

haben viel erreicht und sind stolz darauf. Zugleich ist es wichtig, niemals stehenzubleiben

und den zukünftigen Herausforderungen des Marktes mit immer neuen, attraktiven Bildungsangeboten

Rechnung zu tragen. Daher sind wir sehr froh, dass wir mit Robert Leitl

und Joachim Gast zwei engagierte und kompetente Investoren gefunden haben, die über

exzellentes Branchenwissen verfügen und die in Augenoptik und Hörakustik seit vielen

Jahren bestens vernetzt sind.“

„Das ifb Karlsruhe bot schon bisher überaus attraktive und fachlich fundierte Vorbereitung

auf die Meister-Prüfungen beider Branchen“, so Robert Leitl. „Gemeinsam mit dem sehr

erfahrenen Dozententeam werden wir das Schulungsprogramm erweitern und uns dabei

vor allem an den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer orientieren. Wichtig

ist es zudem, die Perspektive der Unternehmen zu berücksichtigen. Sie benötigen qualifiziertes

Personal, das auch zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist und neue Möglichkeiten

in Technologie und Service aktiv nutzen kann. Gerade hier wollen Joachim Gast

und ich unsere Erfahrungen einbringen.“

Neu: „ifb Doppel-Meister“ für Fachgeschäfte mit Augenoptik und Hörakustik

Erstes zusätzliches ifb-Schulungsangebot wird das Programm „ifb Doppel-MeisterIn“ sein

– ein spezielles Angebot für Mischbetriebe mit Augenoptik und Hörakustik. „Es richtet sich

in erster Linie an Gesellinnen und Gesellen aus der Augenoptik“, so Joachim Gast. „Im ifb

werden sie zunächst auf die Meisterprüfung in der Augenoptik vorbereitet, direkt im Anschluss

und zeitlich optimal abgestimmt auf die Meisterprüfung in der Hörakustik. Die Wissensvermittlung

ist in beiden Bereichen sehr fundiert und praxisnah.“

Das Angebot kann auch von Gesellinnen und Gesellen aus der Hörakustik genutzt werden,

die auf diesem Weg zusätzlich die Meisterpräsenz der Augenoptik abdecken können.

Joachim Gast weiter: „Dieses Doppel-Programm verlangt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

zwar einiges ab, ist aber eine sinnvolle und zeitoptimierte Investition in die berufliche

Zukunft. Und auch den Unternehmen eröffnet das Angebot neue Chancen: Indem sie

die Teilnahme ermöglichen, binden sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig.

Und sie eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten zur Expansion mit neuen Filialen oder zur

Erweiterung ihres Portfolios.“

Alexa Kaltenborn ergänzt: „Speziell für die inhabergeführten Betriebe sehen wir einen relevanten

Bedarf im Bereich der Visual-/Funktional-Optometrie. Mit hoher Qualität, Individualität

und Ganzheitlichkeit können sich diese deutlich von ihren Wettbewerbern differenzieren

und wertschöpfend mit den lokalen Fachärzten zusammenarbeiten. Wir haben in diesem

Themenbereich sehr erfahrene Dozenten, die die Inhalte fachlich versiert, mit vielen

Erfahrungen aus der Praxis und mit großer Leidenschaft schulen.“

In Kooperation mit der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald bietet das Institut ab

2021 auch die Fortbildung zum Master Professional an. – „Unser Ziel ist es, sehr ambitionierten

Gesellinnen und Gesellen eine Alternative zum klassischen Studium zu eröffnen“,

so nochmals Robert Leitl. „Sie sollen so der Branche erhalten bleiben und eine attraktive

und anspruchsvolle Möglichkeit der Weiterbildung finden.“

Das Institut für Berufsbildung (ifb) Karlsruhe finden Sie in 76135 Karlsruhe, Kriegsstraße

216a. Weitere Informationen unter https://ifb-karlsruhe.de.