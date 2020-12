Bildausschnitt des EBook-Covers. Foto: Hoya.

JEDER ist ein INFLUENCER! Das ist die Botschaft des kompakten Ratgebers „I LIKE OPTIK“. Hier erklärt Youtuber Philipp Steuer alles, was Optiker wissen müssen, um authentisch in sozialen Medien aktiv und erfolgreich zu sein. Und er macht klar: Menschliche Interaktion und Begeisterung sind der Schlüssel, durch die jeder zum Influencer wird – Brillenkäufer ganz besonders!

Klare Strategien, umsetzbare Praxis-Tipps: Im Socialmedia-Guide „I LIKE OPTIK“ erklärt Youtuber Philipp Steuer erstmals die Welt der sozialen Medien durch die Brille der Augenoptik. Herausgegeben wurde das Büchlein von HOYA. Ein gelungener Wurf – denn hier werden auch Berührungsängste thematisiert, die mancher Optiker mit Instagram & Co. hat. Seit zwei Jahren ist der Autor (der mit 200.000 Followern Deutschlands größten veganen Kochkanal betreibt), mit HOYA als Testimonial für Sync III unterwegs. Auf Messen und Events wurde er zum Optik-Insider.

Soziale Medien sind die Erweiterung zwischenmenschlicher Gespräche mit digitalen Mitteln. Doch so mancher hat Bedenken, im Netz aufzutreten: Wie und was kommuniziere ich da eigentlich? Positives Publicity wünscht sich ja jedes Geschäft. Wie gehe ich da im Krisenfall mit unzufriedenen Kunden oder Trollen um? Auf all diese Fragen antwortet Philipp Steuer in „I LIKE OPTIK“. Er überträgt Bestcases aus seiner persönlichen Erfahrung in die Welt der traditionellen Augenoptik und gibt eine Menge Inspirationen. Denn: „Im Grunde solltest du dich online nicht anders verhalten als im Laden.“

Optiker könnten zum Beispiel eine Foto-Ecke einrichten, wo glückliche Kunden Selfies mit ihrer neuen Brille machen – natürlich mit Erwähnung, wo sie gerade eingekauft haben. Und wenn´s etwas mehr Reichweite sein soll: Per Suchfunktion kann man ganz einfach selbst einen lokalen Influencer finden und ihm/ihr einen Deal vorschlagen. Ideen für Rücklauf-Aktionen gibt es gleich dazu: Denn schließlich soll Socialmedia-Marketing auch messbare Erfolge bringen. Diese kann man an menschlicher Interaktion und Kennzahlen ablesen, die im Buch verständlich erklärt werden.

Buchcover. Foto: Hoya

„I LIKE OPTIK“ macht Lust, das Wissen in die Praxis umzusetzen. Man wird fit gemacht für einen entspannten, motivierten und kreativen Umgang mit sozialen Medien – was ja genau der Erfolgsfaktor ist, um menschlich und authentisch rüberzukommen. Denn jeder ist ein Influencer, der andere positiv beeinflussen kann.

Hoya-Kunden können sich ihr persönliches Exemplar von „I LIKE OPTIK“ im Hoyanet si­chern. Andere Interessenten können den Guide gerne per E-Mail bestellen: info@hoya.de.

Text von Rosemarie Frühauf