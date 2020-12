Die Seh-Bedürfnisse verändern sich rasant, sowohl in der Freizeit als auch bei der Arbeit. Aber auch die Technologie in der Produktion von Optiswiss schreitet stetig voran: Den heutigen Sehanforderungen stehen brandneue technische Entwicklungen ‚Made in Switzerland‘ gegenüber, die in die Premium-Gleitsichtglaslinie be 4ty+ S-Fusion einfließen und die der Firmenphilosophie von Optiswiss konsequent folgen. Der zusätzliche Komfort und die höchste Qualität des be 4ty+ S-Fusion-Sortiments sind das „e bitzeli meh“ und die Antwort auf den zunehmend digitalen Lebensstil, der das Verhalten der Menschen beeinflusst und sich durch die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablets auf das Sehen auswirkt.

Das be 4ty+ S-Fusion begleitet den Brillenträger zuverlässig in jeder Alltagssituation. Es greift weiterhin auf die bewährte und beliebte S-Fusion-Technologie zurück, und zusätzlich zeichnet sich das S-Fusion-Sortiment nun durch die neu entwickelte ‚Digital Performance Zone‘ (DPZ) aus. Bei der Nutzung mobiler digitaler Geräte sorgt die DPZ dafür, dass ein optimales und komfortables Sehen in der für die Smartphone-Nutzung üblichen Entfernung möglich ist, die zwischen 22 und 38 Zentimetern liegt. Die hohe Flexibilität in allen Distanzen und das entspannte Sehen bei häufigen und schnellen Blickwechseln sorgen für ein perfektes Seherlebnis. So wird das be 4ty+ S-Fusion dem modernen Leben, mitsamt seinen veränderten Sehanforderungen, jederzeit gerecht und bietet maximalen Komfort.

Neue Platzierung in der Gleitsichtglasfamilie

Der technischen Entwicklung stehen zwei wesentliche Änderungen in der Premium-Gleitsichtglaslinie gegenüber. Das bisherige be 4ty+ S-Fusion Perfect bekommt noch mehr Individualität und wird zum be 4ty+ S-Fusion Perfect.i. Das ‚i‘ am Ende des Namens weist auf den variablen Inset hin, durch den eine noch individuellere Anpassung des High-End-Gleitsichtglases an die Bedürfnisse des Brillenträgers möglich wird. „Dieses angehängte ‚i‘ und der individuelle Inset stehen aber auch für die Präzision, die für die Entwicklung eines Premium-Gleitsichtglas-Sortiments heute entscheidend ist: be 4ty+ S-Fusion fokussiert sich auf die individuellen Bedürfnisse und Lebensstile der Brillenträger und zeichnet sich unter anderem durch die wesentlichen Vorteile für das Nah-Sehen bei der Nutzung digitaler Geräte aus“, sagt Samuel Frei (CEO, Optiswiss AG).

Zusätzlich wird aus dem be 4ty+ HDQ das be 4ty+ S-Fusion Qube. Fortan wird auch das Qube mit der Swiss Fusion Technology hergestellt – unter Berücksichtigung von 40.000 Berechnungskoordinaten und 320.000 Verbindungen je Glasfläche. Jeder Punkt auf der Vorderfläche des Glases steht in einer direkten Beziehung zum gegenüberliegenden Punkt auf der Rückseite. „Diese Vereinigung der dreidimensionalen Flächengeometrien ist die Innovation des Qube. Dadurch werden zum Beispiel ein extrem flaches Design und eine optimierte Eigenvergrößerung möglich, was das be 4ty+ S-Fusion Qube besonders für die Korrektion von mittleren und hohen Hyperopien interessant macht“, erklärt Andreas Schartner (Country Manager Deutschland, Optiswiss AG).

Das neue be 4ty+ S-Fusion-Sortiment mit den an die heutigen Bedürfnisse und Lebensstile angepassten Weiterentwicklungen steht seit Herbst dieses Jahres zur Verfügung. Antworten auf Fragen zum Upgrade und zu allen Produkten und Dienstleistungen gibt es unter der Servicenummer 0800 45 88 458, alle Informationen stehen natürlich auch im Servicebereich des Online-Shops von Optiswiss digital zur Verfügung.

Text von Optiswiss / Bearbeitung von Rosemarie Frühauf