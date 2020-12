Die neuen Logos der Essilor-Marken. Bild: Essilor

Im Zuge der strategischen Ausrichtung führt Essilor® – weltweit die #1 bei Brillengläsern* – eine neue Markenarchitektur und ein neues Logo ein. Mit dem neuen Look & Feel setzt Essilor® Akzente. Das in sich konsistente Corporate Design soll als Akkord aus Innovation, Technologie und Internationalität die Dachmarke Essilor® stärken, sie enger mit ihren Tochtermarken verbinden, die internationale Präsenz untermalen sowie neue Lösungen in einer digitalen Welt entwickeln.

Klare Markenarchitektur mit hoher Wiedererkennung

Essilor® steht für starke Marken. Mit der Erfindung des ersten Gleitsichtglases Varilux® vor über 60 Jahren hat Essilor® eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Seitdem steht Essilor® in der Welt der Augenoptik für Qualität und Innovationskraft. Mit Varilux®, Eyezen™, Transitions®, Crizal®, Xperio® und Optifog™ bietet Essilor® ein einzigartiges Portfolio an Premium-Markenprodukten für jeden augenoptischen Bedarf.

Das neue Corporate Design ist ein deutlich sichtbares Kennzeichen der strategischen Ausrichtung. Die Einzellogos der Marken Varilux®, Crizal®, Xperio® und Eyezen™ werden stärker mit der Dachmarke Essilor® verbunden und gehen eine Symbiose mit dem Marken-Claim „See More. Do More“ ein. Das steigert die Prägnanz und Variabilität des Markenauftritts. Die serifenlose Schrift besticht durch einen abgewandelten Schriftschnitt und durch das leicht veränderte „e“. Darüber hinaus bleibt Essilor® der klassischen und zeitlosen Farbe Blau in einer strahlenden und kräftigeren Nuance treu.

Mit diesem strategischen Kurswechsel wandelt sich Essilor von einem „House of Brands“ zu einem „Branded House“. Im Jahr 2020 durchgeführte Marktforschungen** haben gezeigt, dass Konsumenten entsprechende Tochtermarken durch eine stärkere Dachmarke innerhalb der Kategorie Augenoptik leichter wahrnehmen konnten.

Im Relevant Set des Konsumenten

Die neue Markenarchitektur soll zu einem stärkeren Markenbewusstsein bei Konsumenten und zu einer besseren Wiederkennung führen. Dies sind wesentliche Aspekte im Kaufprozess, welche Augenoptiker in der Kundenberatung unterstützen. Ziel ist es, bei Brillenträgern das Vertrauen für Premiumgläser zu stärken, wenn es sich um Gläser von Essilor handelt. Auch die Produktmarken profitieren von der neuen Gestaltung, denn Konsumenten können sie durch eine stärkere Dachmarke in der Kategorie Augenoptik leichter zuordnen.

Die Umstellung auf das neue Corporate Design erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten sukzessive auf allen on- und offline Kanälen.

* Quelle: Euromonitor, Eyewear 2020 Edition; Essilor International SA Company; Einzelhandelsumsatz anhand UVP. **Métrixlab 2020 – USA : 492 corrective RX glass-wearers. Reference number: Essilor Current Recognition (Index=100)

Text von Essilor / Bearbeitung von Rosemarie Frühauf.