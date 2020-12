Das Logo zur neuen Marke. Bild: pro optik

pro optik hat eine eigene Glasmarke im Co-Branding mit Rodenstock vorgestellt und schafft damit ein einzigartiges Angebot für Endverbraucher und Fachgeschäfte.

pro optik sorgt erneut für Aufsehen: Die aus Wendlingen stammende, drittgrößte deutsche Optikergruppe hat eine neue Vereinbarung mit dem Glasproduzenten Rodenstock abgeschlossen. Künftig bietet pro optik seinen Kunden Gläser der Eigenmarke „pro glas by Rodenstock“ an. Damit ist pro optik das erste Unternehmen der Optikbranche weltweit, das eine solch exklusive Co-Branding-Vereinbarung mit einem Qualitätsglashersteller abgeschlossen hat.

Vorangegangen waren acht Monate intensive Verhandlungen mit dem Münchner Traditionshersteller, der weltweit als qualitativ führender Glashersteller gilt. pro optik CEO Micha S. Siebenhandl ist stolz auf die neue Zusammenarbeit: „Es gibt außer uns keine Optikergruppe, die ihren Kunden und Partnern eine derartige Kooperation präsentieren kann: eine Co-Branding-Marke auf höchstem Niveau. Und das Schönste ist: Der Deal hat für alle Seiten nur Vorteile: Unsere Endkunden bekommen die bestmögliche Glasqualität zum Spitzenpreis und unsere Partner günstige Einkaufskonditionen durch die exklusive Zusammenarbeit mit hoher Abnahmemenge. Eine echte Win-win-Situation.“

pro optik CEO Micha S. Siebenhandl. Foto: pro optik

Die neue Marke „pro glas by Rodenstock“ wird ab Mitte Dezember in allen pro optik Fachgeschäften verfügbar sein und verbindet beste optische Qualität mit attraktiven Preisen. CEO Siebenhandl – früher selbst in der Rodenstock Führungsetage tätig – zeigt sich hocherfreut über den Erfolg: „Rodenstock war unser absoluter Wunschpartner. Trotzdem waren es lange und harte Verhandlungen, über viele Monate. Aber am Ende haben wir einen Deal erreicht, den es so vorher noch nie gab. Damit zeigen wir einmal mehr, dass wir als pro optik 2.0 – so nennen wir intern unsere neue Ausrichtung – absoluter Innovator und Trendsetter der Branche sind.“

Partnerschaft auf Augenhöhe

Mit dem Deal verbinden sich zwei Schwergewichte der Optikbranche: pro optik, die starke Nummer drei im deutschen Optikermarkt, befindet sich auf aggressivem Wachstumskurs und möchte in den nächsten Jahren die Anzahl seiner Fachgeschäfte verdreifachen. Die Rodenstock Group ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Brillengläsern. Das 1877 gegründete Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 85 Ländern mit Vertriebsniederlassungen und Distributionspartnern vertreten.

Micha S. Siebenhandl erklärt die Hintergründe: „Die Vereinbarung ist ein echter Ritterschlag für pro optik. Aber alles, was wir tun, hat genau ein Ziel: Wir wollen die attraktivste Optikerkette in Deutschland werden – für alle Kunden und auch für alle Optiker selbst. Dafür gehen wir immer neue Wege, so wie heute mit Rodenstock. Und dafür arbeiten wir als Partner eng mit den klassischen Einzelhandels-Optikerbetrieben zusammen und eröffnen ihnen neue Perspektiven und Umsatzchancen. Das ist das Geheimnis unseres Erfolgs“, so der 48-jährige Topmanager.

Über pro optik:

pro optik ist mit rund 150 Fachgeschäften die drittgrößte Optikergruppe in Deutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2019 insgesamt 128 Mio. Euro Außenumsatz generiert. Das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar feiert in diesem Jahr seinen 33.Geburtstag und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung und kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik. CEO des Unternehmens ist seit März 2020 Micha S. Siebenhandl. www.prooptik.de

Über Rodenstock:

Die Rodenstock Group ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Brillengläsern. Mit der Philosophie „B.I.G. VISION™ FOR ALL“ steht der Glashersteller für einen Paradigmenwechsel bei individuellen Gleitsichtgläsern. Das 1877 gegründete Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 85 Ländern mit Vertriebsniederlassungen und Distributionspartnern vertreten. Rodenstock unterhält Produktionsstätten an 14 Standorten in 13 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rodenstock.com/press.

Text von pro optik / Bearbeitung von Rosemarie Frühauf