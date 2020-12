Screenshot Facebook / colibri Lübeck

Diesen Sonntag, 6. Dezember, steigt eine Nikolaus-Party, die ein Vorbild für Onlinemarketing in der Augenoptik ist: Colibri Optik Lübeck lädt zur “Weihnachtsstreamerei”, einem unterhaltsamen Event, dass sie live aus ihrem Laden streamen werden.

Spätestens seit dem Spectaris Trendforum 2020 weiß die Branche, dass das Team von Colibri Optik Lübeck führend ist,

was witzige Auftritte im Netz betrifft. Sie wurde als Bestcase-Beispiel vorgestellt, wie man als Optiker neue Medien nutzen kann. Colibri Optik war schon vor Corona aktiv in sozialen Medien, doch der Lockdown im Frühjahr brachte sie auf eine weitere Idee: Sie machten aus der Not eine Tugend und verlegten ihre beliebte Jahresparty ins Internet. Sie streamten vier Stunden lang live Musik mit DJ und ein Gewinnspiel aus ihrem Laden. Insgesamt 1200 Zuschauer schalteten sich in den Stream ein, im Durchschnitt waren immer 180 Zuschauer anwesend.

Wegen des Erfolges kündigten die Lübecker Erlebnisoptiker nun eine „Weihnachtsstreamerei“ nach ähnlichem Konzept an. Am Sonntag, dem 6. Dezember kann man den Stream verfolgen auf twitch.tv und unter Stream.Colibri.de. Colibri schrieb dazu auf Facebook:

“Seid dabei, bei der Weihnachtsstreamerei Sonntag, 06.12. ab 19 Uhr auf twitch.tv und unter Stream.Colibri.de Es gibt Funky Musik und Mega Gewinne “

Text von Rosemarie Frühauf.