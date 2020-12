Eine Apollo-Filiale. Foto:Apollo.

Apollo wird im Jahr 2020 seinen Mitarbeitern einen Corona-Bonus von 500 Euro zahlen. Das Schwabacher Unternehmen möchte gerade in dieser herausfordernden Zeit die Wertschätzung gegenüber seinen 5.000 Arbeitnehmern betonen.

Geschäftsführer Dr. Ehmer sagte dazu: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem Jahr unter schwierigsten Bedingungen Herausragendes geleistet. Nur so konnten wir als systemrelevantes Unternehmen für Deutschland die augenoptische und hörakustische Versorgung sicherstellen. Nur durch das große Engagement unserer Teams sind wir in der Lage, diese Sonderzahlung zu leisten – und das tun wir gerne.”

Apollo ist mit rund 900 Filialen Deutschlands filialstärkster Optiker. (rf)