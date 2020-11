Kampagnenfoto für die Brille Theo von NEUBAU EYEWEAR. Foto: NEUBAU EYEWEAR

Ab 1. Januar 2021 wird die urbane Trendmarke NEUBAU EYEWEAR als unabhängige Einheit in Form eines Tochterunternehmens der Silhouette International Schmied AG agieren. Das teilte Silhouette in einer Pressemitteilung mit.

Seit 2016 steht NEUBAU EYEWEAR für urbanes Brillendesign auf Basis einer nachhaltigen Markenphilosophie. Mit höchstem Anspruch an Design in ressourcenschonenden Herstellungsverfahren gilt NEUBA EYEWEAR durch ästhetische Formensprache und dynamische, technologische Innovationen als Label mit Haltung. Um die Marke erfolgreich in die Zukunft zu führen, wird NEUBAU EYEWEAR ab dem 1. Januar 2021 als unabhängige Einheit in Form eines Tochterunternehmens der Silhouette International Schmied AG agieren. Mit einem eigenständigen Vertriebs- und Marktauftritt und einem selektiven Vertriebssystem wird die NEUBAU EYEWEAR GmbH noch fokussierter nachhaltige und zukunftsweisende Produkte anbieten können. Alle Brillen von NEUBAU EYEWEAR werden auch in Zukunft Made in Austria sein und weiterhin mit höchster Präzision und viel Liebe zum Detail in den beiden Produktionsstätten von Silhouette International gefertigt.

Text von Silhouette, bearbeitet von Rosemarie Frühauf.