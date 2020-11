Sehbrille aus der neuen MYKITA-Kollaboration mit Leica. Foto: Mykita

MYKITA und die Leica Camera AG stellen das nächste Kapitel ihrer Partnerschaft vor: Die Kollaboration wird um eine Serie von Korrekturbrillen erweitert, die in der Designtradition von funktionaler Präzision und höchster Qualität Made in Germany stehen.

Im Frühjahr haben die Leica Camera AG und MYKITA eine umfangreiche Partnerschaft bekanntgegeben und eine Sonnenbrillenlinie lanciert, die mit deutscher Ingenieurskunst neue Maßstäbe im Brillenmarkt setzt. Die Debütkollektion wurde mit dem Red Dot Design Award 2020 für das beste Produktdesign ausgezeichnet. Nun stellen die beiden Unternehmen den nächsten Schritt ihrer Zusammenarbeit vor: eine Serie von Korrekturbrillen, die das funktionale High-end Design und die kompromisslose Qualität der Kollaboration in die Welt der Optik überführt. Beide Kollektionen (Sonnen- und Korrekturbrillen) sind ab November 2020 im Handel und online erhältlich.

MYKITA und Leica eint die Haltung, Produkte ganzheitlich zu entwickeln und diese mit wegweisenden Technologien und in handwerklicher Präzision zu fertigen. Im Rahmen der Partnerschaft haben die beiden Unternehmen ihre Expertise in einem kollektiven Entwicklungsprozess konzentriert, der die technischen Innovationen der Modernen Manufaktur mit dem ikonischen Design und der hochwertigen Optik der traditionsreichen Premium-Kameramarke vereint.

ÜBER DIE MYKITA | LEICA OPTICAL KOLLEKTION

Die MYKITA | LEICA Korrekturbrillen wurden wie die Sonnenbrillenkollektion in Zusammenarbeit mit dem Leica Designstudio entworfen und im MYKITA HAUS in Berlin von Hand gefertigt. Das zeitlose und klare Produktdesign der vier Modelle ML07 bis ML10 aus leichtem, robustem Edelstahl greift die ikonische Leica Formensprache anhand präziser Details und dezenter Farbakzente auf.

Die ausdrucksstarken Modelle ML07 und ML08 führen die in der Sonnenbrillenkollektion etablierte Designsprache in die Korrekturlinie über. Technische Lösungen, wie die funktionalen Oberstege, die dem Rahmen zusätzliche Stabilität verleihen, werden hier zu ästhetischen Gestaltungsmerkmalen. In Anlehnung an das legendäre, gradlinige Design der Leica Kameramodelle sind die klassischen Panto-Modelle ML09 und ML10 in ihrer Form bewusst reduziert und zeitlos gehalten. Der puristische Charakter der Fassungen wird durch die monochrome Ausführung in Anthrazit unterstrichen.

Silber und Schwarztöne wurden mit dezenten Akzentfarben aus der traditionellen Leica Farbwelt in Rot und Silber kombiniert, die auf den nur 0,5 Millimeter starken Außenkonturen von Brillen und Bügeln in aufwendiger Handarbeit aufgetragen werden. Die farbigen Akzentuierungen ziehen sich als wiederkehrendes Stilmittel durch die gesamte Kollektion.

Als Referenz an die charakteristisch gerändelten Kameraobjektive wurde im Gestaltungsprozess eine ähnlich griffige Oberflächenstruktur entwickelt, die auf den Oberstegen der Modelle ML07 und ML08 zum Tragen kommt, wie auch auf der Innenseite der Bügel von ML09 und ML10. Der in den Bügel eingravierte, markante Leica Schriftzug wird hier zum prägenden Designmerkmal. Die eckigen Umrisse einer Gegenlichtblende finden sich als Gestaltungselement in der Formensprachen aller Fassungen wieder, am deutlichsten erkennbar bei Modell ML08.

ÜBER DIE GLÄSER

Neben absoluter Klarheit zeichnet sich das Leica Eyecare Brillenglas durch seine besondere Oberflächenbehandlung AquaDura® Vision Pro aus. Sie setzt sich aus einer wasser- und fettabweisenden Beschichtung zusammen, der eine antistatische, staubabweisende Oberfläche hinzugefügt wird. Die Antireflex-Behandlung von AquaDura® Vision Pro bietet maximale Sehtransparenz und reduziert zugleich alle Blendungseffekte, die durch alltägliche Beleuchtung entstehen. Leica Eyecare Gläser durchlaufen dieselben strengen Qualitätskontrollen, der alle Optikprodukte von Leica unterzogen werden, und bieten eine spezielle Glasgarantie. Die MYKITA | LEICA Optical Kollektion kann in Europa und weltweit in allen MYKITA Stores mit Leica Eyecare Korrekturgläsern ausgestattet werden.

MYKITA | LEICA QUALITÄTSSTANDARDS

Alle MYKITA | LEICA Modelle werden im MYKITA HAUS in Berlin unter Verwendung hochwertigster Materialien und nach den strengen Standards für Qualität und Innovation der Modernen Manufaktur in präziser Handarbeit gefertigt. Die Einzelanfertigung jeder MYKITA | LEICA Brille wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat bestätigt.

Die beiden MYKITA | LEICA Kollektionen sind ab November 2020 bei ausgewählten Optikern, in MYKITA Shops, Leica Stores sowie online auf mykita.com und leica-camera.com erhältlich.

Text von Leica, bearbeitet von Rosemarie Frühauf.