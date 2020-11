CHARMANT Europe ersetzt den persönlichen Messeauftritt zum Jahresbeginn durch ein virtuelles Konzept mit realem Austausch – die CHARMANT Style Show.

Ein Besuch auf großen Messen, wie der Opti, verspricht der Branche besonders zu Jahresbeginn neuen Input und Inspiration. Um für Kundinnen und Kunden weiterhin ein solches Erlebnis zu schaffen, braucht es angesichts der aktuellen Corona-Pandemie für 2021 neue und kreative Lösungen.

Aktuell werden viele Messen abgesagt oder verschoben, um die Sicherheit für Aussteller, Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Digitale Veranstaltungen gewinnen somit in letzter Zeit an Bedeutung. Auch CHARMANT stellt sich dieser Herausforderung. Dabei soll nicht nur ein digitaler Messe-Rundgang ermöglicht, sondern durch die Verzahnung verschiedener Event-Module Interaktionen, Gespräche und echte Mehrwerte für die Besucherinnen und Besucher geschaffen werden.

CHARMANT wird ein spannendes Messeerlebnis gestalten, das es den Optikerinnen und Optikern ermöglicht, die neuen Kollektionen in nie dagewesener Form zu erleben.

Um sich den Gegebenheiten der aktuellen Corona-Pandemie bestmöglich zu stellen, launcht CHARMANT vom 8.-10. Januar 2021 ein digitales Mega-Event.

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Platz unter styleshow.charmant.com

Text von Charmant, bearbeitet von Rosemarie Frühauf.