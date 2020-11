Von Equistone Partners Europe beratene Fonds („Equistone“) veräußern ihre Mehrheitsanteile an der Nürnberger Eschenbach Holding GmbH („Eschenbach“). Eschenbach ist ein deutscher Marktführer in den Bereichen Brillen und Brillenfassungen, Sehhilfen und Fertigsonnenbrillen mit starker Positionierung in Europa und den USA. Zusammen mit der britischen Inspecs Group plc („Inspecs“) mit Sitz in Bath und Börsennotierung in London wird Eschenbach diese starke Marktposition noch weiter ausbauen. Die Details der Transaktion werden nicht bekanntgegeben und die Transaktion unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und der Erfüllung der vertraglichen Bedingungen.



1913 gegründet, ist Eschenbach heute Weltmarktführer für optische Sehhilfen und einer der global führenden Designer von Brillen und optischen Produkten. Ob mit seinen charakterstarken Eyewear-Brands, seinen vergrößernden Sehhilfen oder mit seinen Ferngläsern – das Unternehmen vereint preisgekröntes Design mit zuverlässiger Qualität. Dies zeigen auch mehrere „Red Dot Awards“, mit denen Eschenbach für seine Brillen-Kollektionen allein in den zurückliegenden drei Jahren ausgezeichnet worden ist. Laut aktuellen Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ist das Unternehmen seit Ende 2019 zudem auch führend im deutschen Markt für Brillenfassungen in allen Preissegmenten.



Barclays Private Equity, die Vorgängerorganisation von Equistone, hatte im Juli 2007 gemeinsam mit dem Management-Team Eschenbach von der Gründerfamilie und einem Finanzinvestor übernommen. Seither konnte der Umsatz von anfänglich 100 Mio. Euro auf 143 Mio. Euro in 2019 gesteigert werden. In diese Zeit fallen auch der strategische Verkauf der Technical Optics-Sparte im Jahr 2014 sowie die wichtigen Akquisitionen des britischen Brillen-Anbieters International Eyewear Limited (2008) und der US-amerikanischen Eyewear-Marke Tura (2009).



Inspecs, ein Designer, Hersteller und Anbieter von Brillenfassungen und -gläsern wurde 1988 von Robin Totterman (CEO) gegründet. Die Gruppe produziert eine breite Palette von Brillenfassungen für die Segmente Optik, Sonnenbrillen und Sicherheit, welche entweder „Branded“ (unter Lizenz oder über die eigenen Marken der Gruppe) oder „OEM“ (einschließlich Handelsmarken im Namen von Einzelhandelskunden und markenlos) vertrieben werden. Als eines der wenigen Unternehmen, das eine solche One-Stop-Shop-Lösung für internationale Einzelhandelsketten anbieten kann, ist Inspecs ideal positioniert, um weiterhin Marktanteile auf dem weltweit wachsenden Brillenmarkt zu gewinnen. Zu den Kunden von Inspecs gehören international aufgestellte Einzelhändler im Segment Optik und darüber hinaus sowie Großhändler und unabhängige Optiker. Das Vertriebsnetz der Gruppe umfasst 80 Länder und erreicht etwa 30.000 Verkaufsstellen. Inspecs ist weltweit mit Niederlassungen in Großbritannien, Portugal, Skandinavien, den USA und China (Hongkong, Macao und Shenzen) sowie mit Produktionsstätten in Vietnam, China, Großbritannien und Italien tätig.



Dr. Marc Arens, Geschäftsführer und Partner von Equistone am Standort München: „Die Erfolge der gemeinsamen Zeit, ein überaus positives Geschäftsjahr 2019 und eine neue Fünf-Jahres-Wachstumsstrategie bilden für Eschenbach die ideale Basis für eine weitere erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Der Merger mit Inspecs wird Eschenbach zusätzlichen Schub für ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte geben und die globale Wettbewerbsposition nachhaltig stärken.“



„In der sehr guten Zusammenarbeit der vergangenen zehn Jahre hat sich Equistone immer als verlässlicher und wachstumsorientierter Investor und Partner erwiesen“, ergänzt Eschenbach-CEO Dr. Jörg Zobel. „Zusammen mit Equistone haben wir mit Inspecs den idealen strategischen Partner für unsere zukünftige Fünf-Jahres-Strategie gefunden. Wir haben große Ziele, die wir zusammen mit unserem neuen Partner realisieren wollen. Dabei sollen auch weiterhin hohe handwerkliche und qualitative Standards sowie die optimale Kombination aus Form und Funktion im Design essentiell für uns bleiben.“



„Wir haben die Entwicklung von Eschenbach bereits seit einiger Zeit mit Interesse verfolgt und freuen uns, Deutschlands Brillenhersteller Nr. 1 und sein Team in der Inspecs Group willkommen zu heißen. Der Zusammenschluss dieser beiden branchenführenden Unternehmen schafft den insgesamt sechstgrößten Brillenanbieter der Welt und wird es uns ermöglichen, in weitere wichtige Märkte weltweit zu expandieren und gleichzeitig unser gemeinsames Kunden- und Produktportfolio weiter zu diversifizieren. Dies ist eine aufregende Zeit für die Branche und ich freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit Eschenbach“, sagt Robin Totterman, CEO von Inspecs.



Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Michael H. Bork, Dr. Marc Arens und Julia Lucà. Equistone und Eschenbach wurden bei der Transaktion beraten von Lincoln International (M&A), Ashurst (Legal), E&Y Parthenon (Strategy) und E&Y (Financial & Tax). Inspecs wurde beraten von Livingstone (M&A), Gleiss Lutz (Legal) und KPMG (Financial & Tax).