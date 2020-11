Rotierendes Motiv aus dem Postkarten-Set von Lingelbachs Scheune. Bild: Akiyoshi Kitaoka

„Lingelbachs Scheune“ trotzt weiterhin Corona und meldet sich zu Weihnachten mit einer außergewöhnlichen Geschenkidee: Wie wäre es mit einem phänomenalen Postkarten-Set? Bekanntlich sind Kultureinrichtungen derzeit von Beschränkungen betroffen. Prof. Bernd Lingelbach tritt deshalb dem Ausbleiben der Besucher seiner Sammlung „Optische Phänomene in Lingelbachs Scheune“ in Leinroden bei Aalen erneut entschlossen entgegen.



Mit Blick auf Weihnachten hat Prof. Bernd Lingelbach eine einzigartige Postkartenserie mit Motiven zum Thema Optische Phänomene editiert. Die Serie, zu der auch drei Arbeiten von Akiyoshi Kitaoka gehören, besteht aus zwölf Postkarten, die ansprechend verpackt und mit kurzen Erläuterungen versehen sind. 50 Postkartensets kosten 289 Euro und sind als Weihnachtsgeschenk für anspruchsvolle Freunde oder Geschäftspartner ideal geeignet – um so mehr, wenn diese etwas mit der Optik zu tun haben. „Vom Erlös gehen 200 Euro als Spende an die Scheune, in deren Budget das Corona-Jahr große Löcher gerissen hat, die leider keine optischen Täuschungen sind“, erklärt Prof. Lingelbach.



Akiyoshi Kitaoka, Professor der Psychologie an der Ritsumeikan-Universität im japanischen Kyoto, beschäftigt sich seit 1991 intensiv mit optischen Phänomenen und wurde vor allem mit der Darstellung von Drehtäuschungen international bekannt. Am populärsten sind seine vielfach ausgezeichneten „Rotating Snakes“: Beim spontanen Draufschauen scheinen sich die Kreise zu drehen. Seinem Kollegen und langjährigen Freund Bernd Lingelbach hat er nun mehrere Motive zur Reproduktion überlassen.



Die Bestellung – Abnahme geringerer Mengen ist möglich; Kosten auf Anfrage – erfolgt an Prof. Lingelbach bernd@leinroden.de oder an info@ipro.de und die Telefon-Nr. der IPRO GmbH: Tel. (07152) 9333-0



Hier einige Kostproben:

Das unmögliche Tor. Foto: Lingelbachs Scheune.

Bild: Akiyoshi Kitaoka

Foto: Lingelbachs Scheune.

Text von Ipro. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf.