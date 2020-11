Die neue KIND-Filiale in Bergisch-Gladbach. Foto: KIND

Das Familienunternehmen KIND, bekannt für Hörakustik, ist auch in der Augenoptik auf Wachstumskurs. Im Juni 2016 eröffnete KIND in Osnabrück das erste Fachgeschäft, in dem erstmals neben der Hörakustik auch die Leistungen der Augenoptik angeboten wurden. Nach dem erfolgreichen Eintritt in den Augenoptik-Markt und der kontinuierlichen Ausweitung des neuen Geschäftszweiges begeht das Familienunternehmen nun ein beeindruckendes Jubiläum: Am 12. November 2020 eröffnete KIND im nordrhein-westfälischen Bergisch-Gladbach nach gerade einmal vier Jahren und vier Monaten sein 100. Augenoptik-Fachgeschäft. In Deutschland ist KIND damit der am schnellsten wachsende Augenoptiker.

Für das deutsche Familienunternehmen war der Einstieg in den neuen Geschäftszweig ein naheliegender Schritt. Das bundesweite Netz aus über 600 Hörakustik-Fachgeschäften gepaart mit der großen Bekanntheit der Marke KIND sowie einem starken Vertrauen der Kunden in die Produkt- und Beratungsqualität des Unternehmens und seiner Mitarbeiter waren die starke Basis für den erfolgreichen Markteintritt. „Wir freuen uns, dass wir nach etwas über vier Jahren bereits unser 100. Augenoptik-Fachgeschäft eröffnen und uns damit auch als Augenoptiker in unseren Fokus-Märkten Deutschland und Österreich fest etablieren konnten“, sagt Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer des Familienunternehmens.

Der jüngste Standort in Bergisch-Gladbach wurde als kombiniertes Fachgeschäft eröffnet, in dem beide Leistungsbereiche nebeneinander angeboten werden.

Die Erfolgsstrategie

Die Fachgeschäftsmitarbeiter des Unternehmens beraten ihre Kunden immer so, wie sie gern selbst beraten werden möchten: fair, transparent und fachkompent. Dass KIND mit dieser Unternehmensphilosophie auch in der Augenoptik erfolgreich ist, beweist die Auszeichnung „Testsieger Optikerfilialisten“ im Rahmen der Studie „Optikerfilialisten 2020“ der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien. Da KIND zudem der Überzeugung ist, dass gutes Hören und Sehen Lebensqualität bedeutet und keine Frage des Geldes sein darf, erhalten Kunden immer günstige Preise: KIND kalkuliert von Anfang an transparent und verzichtet auf Lockangebote. Daher gibt es bei KIND modernste Hör- und Sehlösungen auch bereits zum Nulltarif: „Mehr als neun von zehn Kunden entscheiden sich für unsere Qualitäts-Einstärkengläser zum Nulltarif und damit für Gläser made in Germany“, so Dr. Alexander Kind.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das moderne und ansprechende Ladenbaukonzept das Hörakustik und Augenoptik harmonisch miteinander verbindet. Das Ziel von KIND war von Anfang an eine enge Verknüpfung der beiden Geschäftsbereiche, um einerseits Bestandskunden aus der Hörakustik für das Augenoptik-Angebot zu begeistern und andererseits Kunden aus der Augenoptik für das Thema gutes Hören zu sensibilisieren.

Diese Erfolgsstrategie wird KIND auch im kommenden Jahr mit weiteren Fachgeschäftseröffnungen fortsetzen.

Text von Kind. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf