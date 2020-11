Fielmann-Kampangenbild. Foto: Fielmann

In einer Zwischenmitteilung der Fielmann AG zum 30. September 2020 hat der Vorstand des Hamburger Konzerns von einer beschleunigten Erholung der Geschäftstätigkeit im dritten Quartal berichtet. Hier die Mitteilung.

Während die Coronavirus-Pandemie weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Alltag und das Geschäftsleben in Europa hat, konnte Fielmann dank seines robusten Geschäftsmodells, herausragender Leistungen seiner Mitarbeiter und einer konsequenten Kostenreduktion seit Mai eine wirtschaftliche Erholung verzeichnen. Diese Erholung führte im ersten Halbjahr bereits zu einem positiven Ergebnis und beschleunigte sich von Juli bis September weiter.

3. Quartal 2020

Im dritten Quartal 2020 lag der Brillenabsatz bei 1,98 Millionen Brillen (Vorjahr: 2,06 Millionen Brillen). Der Außenumsatz wuchs um 4,0 Prozent auf 481,6 Millionen € (Vorjahr: 463,2 Millionen €) und der Konzernumsatz um 5,2 Prozent auf 421,0 Millionen € (Vorjahr: 400,1 Millionen €). Der Gewinn vor Steuern stieg auf 81,4 Millionen € (Vorjahr: 78,5 Millionen €), der Nachsteuergewinn auf 57,8 Millionen € (Vorjahr: 54,8 Millionen €).

1.–3. Quartal 2020

In den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres belief sich der Brillenabsatz auf insgesamt 5,07 Millionen Brillen (Vorjahr: 6,13 Millionen Brillen). Der Außenumsatz sank um 11,4 Prozent auf 1,19 Milliarden € (Vorjahr: 1,35 Milliarden €) und der Konzernumsatz um 10,9 Prozent auf 1,03 Milliarden € (Vorjahr: 1,16 Milliarden €). Fielmann erwirtschaftete im gleichen Zeitraum einen Vorsteuergewinn von 118,9 Millionen € (Vorjahr: 206,1 Millionen €) und einen Gewinn nach Steuern von 82,8 Millionen € (Vorjahr: 144,0 Millionen €).

Zum 30. September 2020 betrieb die Fielmann-Gruppe 783 Niederlassungen (Vorjahr: 770), davon 216 Standorte mit Hörakustik (Vorjahr: 206).

Vision 2025

Unsere Geschäftsentwicklung ist trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen im Corona-Krisenjahr vergleichsweise erfreulich. Dies bestärkt uns darin, unsere Vision 2025 entschlossen umzusetzen, die Digitalisierung und die Internationalisierung unserer Unternehmensgruppe voranzutreiben. Die Investitionen beliefen sich in den ersten neun Monaten 2020 auf 55,0 Millionen € und wurden aus vorhandener Liquidität finanziert (Vorjahr: 74,4 Millionen €).

Ausblick

Von der Erholung im Verlauf des dritten Quartals ausgehend, erwarten wir für das Gesamtjahr einen Außenumsatz von mehr als 1,6 Milliarden € (Vorjahr: 1,76 Milliarden €), einen Konzernumsatz von mehr als 1,4 Milliarden € (Vorjahr: 1,52 Milliarden €) und ein Ergebnis vor Steuern von mehr als 140 Millionen € (Vorjahr: 253,81 Millionen €).

Durch die inzwischen beschlossenen, umgesetzten und möglicherweise noch zu erwartenden Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie kann es zu einer Neueinschätzung für das Gesamtjahr kommen. Fielmann ist zuversichtlich, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Als erfolgreiches, finanzstarkes Familienunternehmen ist Fielmann weiterhin zuversichtlich, innerhalb der nächsten 9 Monate in mindestens einen neuen Markt einzutreten.



Hamburg, November 2020 Text: Fielmann Aktiengesellschaft Der Vorstand