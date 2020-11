Kirstin Pauch. Foto: MPG&E

Seit dem ersten Oktober 2020 führt die erfahrene Gebietsverkaufsleiterin Kirstin Pauch das MPG&E-Vertriebsteam. Mit Pauch übernimmt eine MPG&E-Mitarbeiterin der ersten Stunde die Vertriebsleitung. MPG&E setzt damit auf eine Stärkung der Kunden- und Service-Orientierung.

Mit der Neubesetzung durch eine Insiderin entscheidet sich MPG&E für eine noch größere Kundenorientierung: „MPG&E bietet das wahrscheinlich vielseitigste Kontaktlinsen- und Pflegemittelprogramm in Deutschland an. Ebenso vielseitig sind die Bedürfnisse unserer Kunden, zu denen Kontaktlinseninstitute genauso gehören wie Unternehmen, in denen Kontaktlinsen noch kein Baustein des Geschäftsmodells sind. Diesen hochgradig differenzierten Anforderungen immer besser gerecht zu werden, ist mein Ziel“, so Pauch.

Fabian Hasert, Geschäftsführer von MPG&E, fügt hinzu: „Durch den kontinuierlichen Ausbau unserer vielseitigen Services wollen wir unseren ohnehin engen Kundenkontakt noch verbessern. Denn Kundennähe ist neben modernen Produkten ein zentrales Element unserer Unternehmenskultur. Kirstin Pauch hat dies seit Jahren verinnerlicht. Neben ihrem ausgeprägten Vertriebs-Know-how liegt ihre große Stärke außerdem darin, dass sie sich auf ganz besondere Weise unseren Kunden zuwenden und sich auf diese einstellen kann. Aus all diesen Gründen bin ich davon überzeugt, dass sowohl unsere Kunden als auch unser Unternehmen von unserer neuen Vertriebsleiterin profitieren werden.“

Einen begrenzten Teil Ihres bisherigen Verkaufsgebietes betreut Pauch weiterhin persönlich, um auch in ihrer neuen Funktion den direkten Kontakt zu Augenärzten und Augenoptikern aufrechtzuerhalten.

Text von MPG&E.