Foto: ic! berlin

ic! berlin hat im Rahmen der japanischen Optik-Messe IOFT deren Designer-Preis in der Kategorie Herrenbrille gewonnen. Der IOFT Grand Prix Design Award ging an das Modell Ricky Y.

Die Berliner Luxus-Brillenmanufaktur ic! berlin gewinnt den renommierten IOFT Grand Prix

Design Award für die Brille Ricky Y. Die Auszeichnung wurde während der Internationalen Optischen Messe in Tokio am 27.

Oktober verliehen. Das preisgekrönte Model wurde in der Kategorie „Herrenbrillen“ ausgezeichnet und verwandelt das klassische Clubman-Styling in ein zeitgenössisches Meisterwerk.

Die Brille kombiniert die Flexibilität von Edelstahl mit einer leichten, transparenten und handpolierten Acetatkomponente.

Der Grand Prix bestätigt die langjährige Position der Berliner Brillenmanufaktur als Innovations-Leader und Hersteller von modernen Herrenbrillen und darüber hinaus als führende Marke auf dem Asiatischen Markt.

Text von ic! berlin. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf.