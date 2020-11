Der Mister Spex Store in Mannheim. Foto: Mister Spex.

Am 5. November eröffnete Europas führender Omnichannel-Optiker seinen ersten Store in Mannheim. Am 18. November folgt in den Köln Arcaden ein weiterer neuer Standort von Mister Spex. Dies ist bereits der zweite Store in Köln, der erste ging im Oktober 2019 im Rhein-Center an den Start. Damit betreibt Mister Spex deutschlandweit 34 eigene Stores, fünf davon in Baden-Württemberg und zehn in Nordrhein-Westfalen.

„Wir freuen uns, unseren ersten Standort in Mannheim zu eröffnen“, sagt Jens Peter Klatt, Vice President Retail bei Mister Spex. „Damit sind wir in Baden-Württemberg inzwischen fünfmal vertreten, nachdem wir dort erst im Dezember 2019 unseren ersten Store eröffnet hatten. Mit Planken O7 haben wir eine Top-Location im Zentrum der Stadt. Als Universitätsstadt mit einem großen Einzugsgebiet von etwa 310.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind wir uns sicher, dass wir viele für unseren einfachen wie transparenten Brillenkauf begeistern können, der als Shoppingerlebnis einfach Spaß macht. In Nordrhein-Westfalen verdichten wir ebenfalls kontinuierlich unsere Präsenz, das Bundesland ist als bevölkerungsdichtester Ballungsraum Deutschlands besonders attraktiv. Der neue Store befindet sich ideal direkt am Haupteingang im Erdgeschoss der Köln Arcaden, die erst 2017 komplett umstrukturiert wurden.“

Der neue Standort in Mannheim bietet auf fast 140 qm Verkaufsfläche mehr als 1.000 Brillen und Sonnenbrillen, während es in Köln auf über 80 qm ein Sortiment aus mehr als 800 Modellen gibt. Eine Besonderheit von Mister Spex ist das vielseitige Sortiment: Kundinnen und Kunden können aus beliebten Designerklassikern, angesagten Independent-Labels sowie modernen Eigenmarken wählen und sich beraten lassen. Zudem können sie neben der optischen Fachexpertise vor Ort auch auf kostenfreie Services wie Sehtests und Brillenanpassungen zugreifen. Sehtests inklusive Beratung können selbstverständlich online auf der Website im Voraus gebucht werden. Darüber hinaus steht ihnen in den Stores auch das komplette Online-Portfolio von Mister Spex mit mehr als 10.000 Fassungen von über 100 Marken zu Verfügung. Genau wie im Online-Shop, sind in den Stores bei Einstärkenbrillen bereits superentenspiegelte Qualitätsgläser (Brechungsindex von 1,5) inklusive Hartschicht im Preis inbegriffen.

Zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelten in allen Stores weiterhin umfangreiche Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem Abstandsregelungen, Schutzmasken, Handschuhe bei Brillenanpassungen und Sehtests sowie regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren von Händen, Oberflächen, Refraktionsräumen und Produkten. Kontaktlinsenanpassungen finden aktuell nicht statt, der Erwerb von Kontaktlinsen ist aber weiterhin möglich. Beim Einkauf werden Kundinnen und Kunden um kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten gebeten. Bestellungen von Brillen werden zudem an eine vom Kunden gewählte Adresse versandt, sobald diese fertig gestellt wurden.

Text von Mister Spex. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf.