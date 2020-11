Wer rastet, der rostet – zugegeben, der Spruch hat schon ein wenig Staub angesetzt, ist aber deswegen nicht weniger richtig. Auf das Berufsleben übertragen, könnte man es so formulieren: Bildung ist gut, Weiterbildung noch besser. Die Augenoptik ist eine Branche in Bewegung. Es gibt immer etwas Neues, sei es bei Produkten oder Erkenntnisse zum Auge oder neue Ansätze in Refraktion, Beratung, Anpassung. Sich weiterzubilden ist also immer eine gute Idee, um auf dem neusten Stand zu sein und zu bleiben und Fähig- sowie Fertigkeiten zu perfektionieren.

Qualität und Vielfalt: Seminare der AOS Augenoptiker Service GmbH

Die AOS Augenoptiker Service GmbH hilft Unternehmen in Sachen Weiterbildung vorne zu bleiben. Von Refraktionskursen über Seminare zum Thema Kontaktlinsenassistenz, von Lötkursen bis zur Weiterbildung im Bereich Sportoptik oder Seminaren zu unternehmerischen Fragestellungen – das Seminarprogramm bietet eine Bandbreite von Weiterbildungsmaßnahmen, die die Bedürfnisse aller, vom Lehrling über den Gesellen bis zum Betriebsinhaber, berücksichtigen.

Das Angebot wird sukzessive ausgebaut und ständig den Anforderungen des Marktes und den Wünschen der Teilnehmer angepasst. Gut zu wissen: Viele dieser Weiterbildungsmöglichkeiten sind förderfähig.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Förderung, so zum Beispiel die Bildungsprämie oder in einigen Bundesländern den Bildungsscheck. Was sind die Unterschiede?

Bildungsprämie

Geringverdiener (weniger als 20.000 € Jahreseinkommen) werden vom Bund bei einer berufsbezogenen Weiterbildung mit der sog. Bildungsprämie unterstützt. Die Bildungsprämie sollte eigentlich Ende 2020 auslaufen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat aber angesichts der aktuellen Lage die Richtlinie zur Bildungsprämie bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Bei der Bildungsprämie wird die Hälfte der Kosten (max. aber 500 €) vom Bund übernommen. Die andere Hälfte zahlt der Antragsteller.

Bildungsscheck

Einige Bundesländer (z.B. NRW, Brandenburg, Rheinland-Pfalz) bieten als Förderangebote sog. Weiterbildungsschecks (auch Weiterbildungsbonus, Quali-Scheck oder Bildungsscheck) an. Diese können bei zugelassenen Bildungsträgern ­– wie der AOS Augenoptiker Service GmbH – eingelöst werden.

Das Förderangebot richtet sich vor allem an kleine und mittlere Betriebe, Beschäftigte, Berufsrückkehrende und Selbständige. Der Bildungsscheck finanziert bis zur Hälfte der Weiterbildungskosten (max. 500 €) aus dem Europäischen Sozialfond (ESF). Die andere Hälfte der Kosten trägt entweder das Unternehmen oder der Arbeitnehmer. Für die Beantragung der Bildungsprämie sowie des Bildungsschecks ist eine Beratung durch eine entsprechende Beratungsstelle obligatorisch.

Das Seminarprogramm der AOS Augenoptiker Service GmbH 2021 steht

Auch im kommenden Jahr gibt es wieder ein vielfältiges und hochwertiges Seminarangebot. Von Kontaktlinsenanpassung über Sportoptik, bis hin zu Websiteoptimierung und Krankenkassenabrechnung ist alles dabei. Neu im Angebot: Das Programm wurde um einige Seminare ergänzt, die als reine Online-Veranstaltungen konzipiert wurden.

Die Seminare sind bereits online und buchbar: https://www.augenoptiker-service.de/aos/weiterbildung/

Hygienekonzept

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, daher bieten wir Ihnen ein stets hochwertiges Seminarprogramm – und zwar mit Abstand und Sicherheit. Daher folgen alle von der AOS Augenoptiker Service GmbH angebotenen Seminare selbstverständlich einem strengen Hygienekonzept. So wurden die Gruppengrößen reduziert, es gilt eine Maskenpflicht, für die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln wird Sorge getragen und Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der AOS Augenoptiker Service GmbH zur Verfügung:

AOS (AOS Augenoptiker Service GmbH)

Generationenweg 4

44225 Dortmund

T 0231 5522-130

F 0231 5522-111

E info@augenoptiker-service.de

Text von AOS.