Kampagnen-Foto von Brille 24.

Brille24 kündigt während des Lockdowns 2.0 volle Unterstützung für seine Partneroptiker an. Hilfreich sind jetzt das Online-Buchungs-Tool und eine erneut deutlich höhere Servicepauschale. Mit einer Online-Roadshow wird das Drive-to-Store Konzept in diesen Tagen interessierten Optikern vorgestellt.

Bundesweit gelten wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Auch wenn Optiker derzeit nicht unmittelbar von den erweiterten Einschränkungen betroffen sind, ist auch für sie die Situation nicht einfach. Brille24 steht ihnen als starker Partner in mehrfacher Hinsicht zur Seite. So bietet der Omnichannel-Spezialist seinen Partneroptikern mit seinem Online-Buchungs-Tool eine komfortable Möglichkeit, die Kundenfrequenz in ihrem Geschäft noch besser zu steuern. „Damit können Kunden von ihrem Computer oder Smartphone online auf brille24.de einen Termin bei einem Optiker ihrer Wahl für einen Sehtest, ein Beratungsgespräch oder einen Brillenkauf vereinbaren“, so Frank Walenda, Network-Director Brille24. „Das ist ein großer Vorteil gerade in der jetzigen Zeit, in der besondere Hygienevorschriften gelten.“

Bis Ende Dezember: erneut deutlich höhere Servicepauschale für Partner-Augenoptiker

Zudem erhöht Brille24 angesichts der aktuellen Situation die Servicepauschale ab dem 06. 11. bis zum 31.12.2020 erneut deutlich von 5 auf 20 Prozent, um seine Partner-Augenoptiker zu unterstützen. Sie profitieren von dieser Pauschale immer dann, wenn ein Kunde online ein Produkt der OMNIO by Brille24-Kollektion bestellt und ihn als Service-Partner auswählt.

Ganz einfach die Chancen nutzen

Interessierte Augenoptiker können sich jetzt 6 sechs Monate lang kostenfrei und ohne Investment von den Vorteilen des Drive-to-Store Konzepts überzeugen. Binnen weniger Tage integriert Brille24 ihr Optiker-Profil mit Öffnungs- und Servicezeiten auf dem Partnerportal und stattet sie mit POS-Möbeln sowie der OMNIO-Fassungskollektion aus. So können sie schnell die Chancen des Internets umfassend nutzen und ihre Kundenfrequenz vor Ort steigern. Mit einer reichweitenstarken Digital-Kampagne lenkt Brille24 Interessenten über sein Online-Portal für den Brillenkauf zu den aktuell über 300 angeschlossenen Optikern. Seit dem Start des Drive-to-Store Konzeptes hat Brille24 bereits mehr als 10.000 Neukunden an die Partneroptiker vermittelt.

Online-Roadshow im November

Im Rahmen einer Online-Roadshow informiert Brille24 im November interessierte Augenoptiker über das neue Drive-to-Store Konzept, das im August erfolgreich bundesweit gestartet ist. Direkt im Anschluss an die rund einstündigen Online-Präsentationen haben die Teilnehmer Gelegenheit, in einem Chat Fragen zu stellen.

Termine:

03.11. – 18:30 Uhr

04.11. – 09:00 Uhr

09.11. – 18:30 Uhr

10.11. – 18:30 Uhr

12.11. – 09:00 Uhr

17.11. – 18:30 Uhr

18.11. – 09:00 Uhr

19.11. – 18:30 Uhr

24.11. – 18:30 Uhr

25.11. – 09:00 Uhr

26.11. – 18:30 Uhr

Text von Brille 24. Bearbeitung von Rosemarie Frühauf.