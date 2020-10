Das Logo des VDCO.



Am 27.10. fand der erste online Fortbildungsabend der VDCO statt. Die VDCO konnte mit dem Thema „Objektive Sehverhaltens-Daten im Myopie Management“ internationales Publikum begeistern und gekonnt durchstarten.

Die VDCO befindet sich im Aufbruch und dieses zukunftsorientierte Umdenken wird sehr positiv von den Mitgliedern und Beobachtern aufgenommen. Erstmals seit der Vereinsgründung wurde ein Fortbildungsabend online angeboten. Der erste digitale Fortbildungsabend war reserviert für die Mitglieder der VDCO und deren Kolleginnen und Kollegen. Zahlreiche Teilnehmende sind der Einladung gefolgt und konnten einen sehr interessanten und spannenden Abend verfolgen. Die VDCO brachte die Branche zusammen: Augenätze, Praktiker und Studierende trafen sich, um gemeinsam das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Myopie-Management zu ergründen.

Der VDCO online Fortbildungsabend wurde bereits im Vorfeld international bekannt, was erneut das weltweite Ansehen der Vereinigung unterstreicht. So erfreute sich die VDCO an diesem Abend auch über Publikum aus Spanien und Südkorea.

Andreas Kelch von der Vivior AG führte abwechslungsreich, professionell und fachlich versiert durch das Thema „Objektive Sehverhaltens-Daten im Myopie Management“. Herr Kelch erläuterte die Funktionen und Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz beim Myopie Management. Vivior ist ein Technologie – Startup Unternehmen aus Zürich, welches zum Ziel hat, das Sehen mit innovativer Messtechnologie in Verbindung mit einer Cloud basierten künstlichen Intelligenz zu optimieren.

Der Vivior Monitor stellt eine Wearable Technologie dar, die am Brillenbügel getragen wird. Mit dieser Anwendung werden erstmalig objektive Daten über das Sehverhalten und den individuellen Alltag während einer mehrtägigen Tragezeit gewonnen. Es werden Aufzeichnungen von Arbeitsabständen, Lichtverhältnissen sowie Kopfbewegungen gesammelt und ausgewertet. Bisher erfolgreich erprobt, ist die Technologie mit den Hauptanwendungen in der optimierten Auswahl eines Gleitsichtglas Designs und angepassten Arbeitsplatz Ergometrie.

Ab dem 30. Oktober 2020 steht Vivior auch dem Optometristen im Myopie Management zur Verfügung. Die bekannten Risikofaktoren einer progressiven Myopie werden durch die Technologie erfasst und das eigene Myopie-Management wird durch einen unabhängigen Bericht optimiert. Mit der Vivior Technologie wird erstmals das Sehverhalten von Kindern objektiv gemessen und hierdurch zur Verbesserung der Versorgung beigetragen. Die VDCO dankt der Vivior AG und Herrn Kelch für diesen sehr schönen Abend und den zahlreichen aus aller Welt zugeschalteten Teilnehmenden.

Mit den digitalen Fortbildungsabenden der VDCO geht es am 08. Dezember 2020 mit Wolfgang Cagnolati mit einem berufspolitischen Thema weiter. „RAL Gütegemeinschaft Optometrische Dienstleistungen“ wird kostenfrei für alle Interessierte angeboten.