Andy Wolf und Bruna haben eine gemeinsame Kollektion gelauncht, die überschüssiges Brillenacetat zu Schmuck macht. Foto: Andy Wolf Eyewear



ANDY WOLF EYEWEAR präsentiert erstmals gemeinsam mit dem österreichischen Schmucklabel BRUNA

eine dreiteilige Charity Jewellery Collection. Entstanden sind die Ohrringe AVA sowie die große Haarspange

BELLA und ein Set von zwei Haarclips namens WILLOW.

Neben der Herkunft im österreichischen Hartberg und dem hohen Anspruch an Design und Qualität

verbindet die beiden Brands auch das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Mensch und Natur.

Dieser Gedanke gab den Anstoß zur Zusammenarbeit.

Ohrringe von Andy Wolf und Bruna. Foto: Andy Wolf Eyewear

Für die Kollektion wurde das Acetat von ANDY WOLF EYEWEAR verwendet, welches bei der Herstellung

der Brillen in der eigenen Manufaktur in Hartberg überschüssig war. Dieses Nebenprodukt wurde nun in

einem Upcycling-Prozess geschliffen und zu den Elementen für den Schmuck weiterverarbeitet. BRUNA

steht für nachhaltig hergestellten, recycelten Echtschmuck und hat für die Kollaboration vergoldete Creolen

aus Sterling Silber mit 18-karätigem Gold gewählt. Die Spangen der Haarclips sind aus Metall, das

Verpackungsmaterial ist aus FSC zertifiziertem Material.

Um auch der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, haben sich beide Labels dafür

entschieden den gesamten Erlös der Verkäufe an den österreichischen Kinderhospiz „Sterntalerhof“ zu

spenden, der als stationärer Ort und mit einem außergewöhnlichen interdisziplinären Ansatz Kinder und

dessen Familien unterstützt und begleitet.

Die Charity Jewellery Collection gibt es ab dem 01. November 2020 im Onlineshop von BRUNA

brunathelabel.com und ANDY WOLF EYEWEAR andy-wolf.com zu kaufen.

Text von Andy Wolf. Bearbeitung von Rosemarie Frühauf.