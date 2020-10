Kampagnenfoto zu Seiko Brilliance. Foto: Seiko



Perfekte Sicht für alle Lifestyles mit maximaler Präzision: Mit SEIKO Brilliance führt Seiko Optical Europe ein neues Premium-Gleitsichtglas ein, das den Seh- und Tragekomfort im Segment der individuellen Gleitsichtgläser auf ein völlig neues Niveau hebt.

SEIKO Brilliance ist das innovativste Premium-Gleitsichtglas von Seiko. Das neue Flagship-Glas vereint fünf innovative Technologien in sich und setzt so einen weiteren Meilenstein in der herausragenden Produktentwicklungsgeschichte des Unternehmens. Für die Entwicklung des neuen Produktes standen Aspekte im Mittelpunkt, die erfahrungsgemäß entscheidend sind für die Akzeptanz von High-End-Gleitsichtgläsern beim Endkunden:

Die Anforderungen:

Digitales Leben: Wie müssen Gleitsichtgläser heute gestaltet sein, um bei der intensiven Nutzung digitaler Geräte den optimalen Sehkomfort zu gewährleisten und die Belastung der Augen durch den ständigen Fokuswechsel zwischen Gerät, Zwischen- und Fernsichtbereich zu reduzieren?

Ästhetik: Wie kann das natürliche Aussehen der Brillenträger in Bezug auf die Größe der Augen und die Form der Gesichtskonturen auch bei höheren Rezeptwerten erhalten bleiben, um höchsten ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden?

Eingewöhnung: Wie kann die Eingewöhnungszeit so minimiert werden, dass neue Gleitsichtgläser von Beginn an sofort angenehm zu tragen sind und sie dem Brillenträger vom ersten Moment an eine wirkliche Unterstützung im Alltag bieten?

Individualität: Wie lässt sich die höchstmögliche Individualisierung bei Gleitsichtgläsern erreichen, so dass

Brillenträger weder beim Sehen noch bei ihren Lebensgewohnheiten Kompromisse eingehen müssen?

Fünf innovative Lösungen



Für diese Anforderungen liefert SEIKO Brilliance überzeugende Lösungen – mit Hilfe von fünf innovativen Technologien, die für den optimalen Seh- und Tragekomfort perfekt ineinandergreifen.

Das Personal Design Selection System ermittelt aus über 300 Designvarianten, unter Berücksichtigung der individuellen Trageparameter, des persönlichen Lifestyles, der Refraktionswerte und des bisher getragenen Gleitsichtglasdesigns, das für jeden Kunden optimale Gleitsichtglas.

Die TwinEye 360° Modulation Technology verbessert bei unterschiedlichen Glasstärken R/L und dynamischen Sehbedingungen das 3D-Binokularsehen und die Tiefenwahrnehmung.

Durch den Digital Zoom Equalizer profitiert der Brillenträger bei der täglichen Nutzung digitaler Geräte von breiteren Sehbereichen und entspannten Blickwechseln zwischen Nähe und Zwischendistanzen.

Die neue Intelligent Magnification Control reduziert die unterschiedlichen Eigenvergrößerungs-/Verkleinerungseffekte zwischen Fern- und Nahbereich. Das Ergebnis sind natürlichere Bilder der betrachteten Objekte sowohl für hyperope als auch myope Brillenträger.

Die erstmalig bei einem Seiko Gleitsichtglas eingesetzte Balance Zone Technology sorgt für maximalen Sehkomfort bei außergewöhnlicher Ästhetik und Leichtigkeit.

Mit SEIKO Brilliance gehen Brillenträger keine Kompromisse mehr ein. Sie wählen Individualisierung par excellence und bestmögliche Ästhetik. „In der heutigen Welt reicht es nicht, innovativ zu sein. Höchste individuelle Ansprüche mit außergewöhnlicher Kompetenz und Präzision erfüllen – das ist es, was wirklich unverwechselbare und bedeutungsvolle neue Produkte ausmacht.“, so beschreibt Tadashi Kaga, Senior Lens Engineer für SEIKO Brilliance, die herausragende Rolle des neuen Brillenglases im Gleitsichtglassegment.

Text von Seiko. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf.