Kampagnenfoto von David Beckham Eyewear H/W 2020/21. Foto: Matthew Brookes



David Beckham präsentiert die von Safilo entwickelte Brillenkollektion “Eyewear by David Beckham” für die Saison Herbst / Winter 2020, die ab Oktober 2020 in ausgewählten Brillengeschäften erhältlich ist.



In der zweiten Saison enthält die Kollektion neue Unisex Sonnenbrillen und Brillenfassungen, die von David Beckham entworfen und vom Safilo-Designerteam entwickelt wurden. Durch die Kombination aus einem entspannten britischen Stil mit einem scharfen Fokus auf Details und Funktionalität, richten sich die neuen Brillen dabei an die Verbraucher, die an einem klassischen Design mit internationaler Ausrichtung interessiert sind.



David Beckham zeigt sich in der neuen Werbekampagne für die Herbst / Winter 2020 Kollektion in Paris, aufgenommen Ende letzten Jahres von Matthew Brookes. Das Geschehen hinter den Kulissen wurde gleichzeitig von Davids Sohn Brooklyn gefilmt.



Die Kollektion umfasst Sonnenbrillen und optische Brillen aus leichten und hochwertigen Materialien, die sich durch ein subtiles Design und exquisite Handwerkskunst mit unverwechselbaren Details auszeichnen, die alle durch eine elegante Farbpalette hervorgehoben werden.